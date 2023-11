ยังแรงกว่า! ผลทดสอบชิป Snapdragon X Elite ทำคะแนน Multi-Core สูงกว่า M3 ราว 11%

โดยผลทดสอบสูงสุดของชิป M3 และ Snapdragon X Elite ที่เผยแพร่บนฐานข้อมูลของ Geekbench ณ เวลานี้จะได้ดังนี้ครับ=Single-Core 2741 คะแนน | Multi-Core 13021 คะแนน อย่างที่เห็นจากตัวเลขด้านบนผลคะแนน Multi-Core ของ Snapdragon X Elite นั้นสูงกว่าของ M3 ถึง 11.06% แต่ในทางกลับกันคะแนน Single-Core ของ M3 ก็สูงกว่าของ X Elite ที่ 12.91% เช่นกันครับ!

ทั้งนี้สเปคในส่วนอื่น ๆ ที่มีการทดสอบยังไม่ตรงกันซะทีเดียว ฝั่ง Snapdragon X Elite รุ่นที่ทำการทดสอบจะใช้ RAM มากถึง 64GB ในขณะที่เครื่องที่ใช้ M3 มี Unified Memory (RAM) แค่ 16GB เท่านั้น น่าจะยังต้องดูกันอีกยาว ๆ สำหรับการแข่งขันของชิป ARM ใหม่จาก Qualcomm ที่มีแผนลงตลาดช่วงต้นปี 2024 กับ Apple Silicon รุ่นที่ 3 เพราะอย่าลืมว่าตัวแรงของ Qualcomm นี้ถ้ายังสูสีกับรุ่นเริ่มต้นของ Apple แล้วในรุ่นระดับ Pro ขึ้นไปจะต่างกันแค่ไหนล่ะ !?

