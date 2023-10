ยอดขาย iPhone ในจีนลดลง 10% เหตุ สต็อกของน้อย Huawei กลับมาทำตลาดได้

หลังจาก Huawei เปิดตัว Huawei Mate 60 Pro สมาร์ตโฟนเรือธงที่นำชิป Kirin พร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อ 5G กลับมาสู่สมาร์ตโฟน Huawei อีกครั้งก็ดูเหมือนจะมีแรงซื้อสมาร์ตโฟน Huawei มากขึ้นกว่าเดิมจนส่งผลกระทบกับยอดขาย iPhone อยู่เหมือนกัน

Counterpoint Research ตัวเลขยอดขายสมาร์ตโฟนในประเทศจีนลดลง 3% เมื่อเทียบปีต่อปี ถือว่าลดลงไปไม่มาก และเป็นสัญญาณที่ดีว่าอาจได้เห็นตลาดสมาร์ตโฟนในจีนกลับมาคึกคักได้อีกครั้ง ผู้ผลิตสมาร์ตโฟนส่วนใหญ่มียอดขายที่ลดลงแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้​ โดย iPhone มียอดขายลดลงไป 10% เนื่องจากมีสต็อกของไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย ส่งผลให้ยอดขายของ iPhone 15 โดยรวมน้อยกว่า iPhone 14 ซึ่งตัวเลขไตรมาสล่าสุดนับตั้งแต่สัปดาห์แรกของการจำหน่ายเท่านั้น

อีกหนึ่งเหตุผลที่น่าสนใจคือการกลับมาของ Huawei ในฐานะผู้ผลิตสมาร์ตโฟนระดับพรีเมียมของประเทศจีนมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 37% ในขณะที่แบรนด์ระดับเดียวกันอย่าง Xiaomi และ Honor มีการเติบโตมากขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อยู่ที่ 5% และ 3% ตามลำดับ headtopics.com

'มั่งคั่งแอนนิมอล' เกษตรกรอัจฉริยะ ในระบบคอนแทรคฟาร์มความมั่นคงในอาชีพอาจจะวัดจากรายได้ต่อปี ยอดขาย หรือกำไรสุทธิ แต่สำหรับ “ภชภณ วนพงศ์ทิพากร” มองต่างไปถึงความต่อเนื่องของอาชีพแบบไร้ความเสี่ยง แต่เป็นความมั่นคงที่สร้างความมั่งคั่งให้กับเขาและคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัว ภชภณ เล่าว่า เดิมทำธุรกิจครอบครัวตัดเย็บเสื้อผ้าส่งประตูน้ำ แต่ตนเองมีมุมมองกับธุรกิจเสื้อผ้า คือการรอรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า... อ่านเพิ่มเติม ⮕

ดึงดันยิ่งพัง! “สมชัย” ชี้ 4 ข้อ “เพื่อไทย” เปลี่ยนท่าทีแจกเงินดิจิทัล ซัด “เศรษฐา” คิดจากหัวไปหางไม่รอด เหตุไม่มีเงิน“สมชัย” ชี้ 4 เหตุผล “เพื่อไทย” เปลี่ยนท่าทีแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ระบุ เป็นบทเรียน ดึงดันพังมากกว่านี้ ซัด “เศรษฐา” คิดจากหัวไปหางไม่รอด เหตุ “ไม่มีเงิน” ต้องกลับมาคิดแบบ หางไปหัว เผย 3 ตัวเลือกตัดคนรวย อ่านเพิ่มเติม ⮕

เปิดเบื้องหลัง สมาร์ทวอทช์ HUAWEI WATCH Ultimate ดีไซน์มีระดับไฮคลาส พร้อมความแข็งแรงทนทานสูงเปิดเบื้องหลังการสร้างสรรค์ สมาร์ทวอทช์ HUAWEI WATCH Ultimate ผสานซอฟต์แวร์ระดับไฮเอนด์และวัสดุขั้นสูงที่หรูหรา มาพร้อมความแข็งแรงทนทานสูง อ่านเพิ่มเติม ⮕

How to เชื่อมต่อ HUAWEI Health กับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS รองรับการเชื่อมต่อได้อย่างหลากหลายเพื่อความสะดวกในการใช้งานHow to เชื่อมต่อ HUAWEI Health กับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS รองรับการเชื่อมต่อได้อย่างหลากหลายเพื่อความสะดวกในการใช้งาน - IT News บทความมือถือใหม่ล่าสุด 2023 อ่านเพิ่มเติม ⮕

สำรวจโลกใต้น้ำกับ HUAWEI WATCH Ultimate สมาร์ทวอทช์คู่หูผจญภัยรองรับการดำน้ำลึกสูงสุด 100 เมตรHUAWEI WATCH Ultimate เป็นสมาร์ทวอทช์นวัตกรรมล้ำที่ตอบโจทย์สำหรับสถานการณ์การดำน้ำในชีวิตจริง ระดับการดำน้ำกันน้ำลึก 100 เมตร อ่านเพิ่มเติม ⮕

สำรวจโลกใต้น้ำกับ HUAWEI WATCH Ultimateสมาร์ทวอทช์คู่หูผจญภัยรองรับการดำน้ำลึกสูงสุด 100 เมตรHUAWEI WATCH Ultimate สมาร์ทวอทช์นวัตกรรมล้ำที่ตอบโจทย์สำหรับสถานการณ์การดำน้ำในชีวิตจริง รองรับการดำน้ำลึกสูงสุด 100 เมตร อ่านเพิ่มเติม ⮕