มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ร่วมกับ กลุ่มพูลผล ตอกย้ำภารกิจตอบแทนสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ร่วมกับ กลุ่มพูลผล นำโดยคุณสุชาติ หวั่งหลี, คุณสุจินต์ หวั่งหลี และคุณดนัยธนิต พิศาลบุตร ได้ระดมทีมงานลงพื้นที่ ต.เชิงทะเล เพื่อบริจาคเตียงผู้ป่วย ถังออกซิเจน และเครื่องอุปโภค ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่โดยรอบชุมชน อบต.

SIAMRATH_ONLINE: SONP ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมสื่อมวลชน เสริมทักษะยุคดิจิทัลSONP ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมสื่อมวลชน เสริมทักษะยุคดิจิทัล เชิญ Tellscore แชร์มุมมองธุรกิจ เพิ่มช่องทางการหารายได้ พัฒนาคอนเทนต์ข่าวผ่าน Influencer สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้...

THAIPBSNEWS: เสริมทักษะ 'สื่อยุคดิจิทัล' พัฒนาคอนเทนต์ข่าวผ่าน InfluencerSONP ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมสื่อมวลชน เสริมทักษะยุคดิจิทัล เชิญ Tellscore แชร์มุมมองธุรกิจ เพิ่มช่องทางการหารายได้ พัฒนาคอนเทนต์ข่าวผ่าน Influencer วันนี้ (1 พ.ย.

THAIPOST: SONP ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมสื่อมวลชน เสริมทักษะยุคดิจิทัลสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ โครงการความร่วมมือองค์กรสื่อขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการฝึกอบรม One Day Training

KTNEWSONLINE: เพิ่มขีดความสามารถ 'แรงงานไทย' ลดอัตราการว่างงานJobsDB by SEEK ร่วมกับ กรมจัดหางาน พร้อมด้วยอีก 7 บริษัทลงนาม MOU เพื่อเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงตำแหน่งงาน ตามความรู้ ความสามารถ พร้อมวิเคราะห์ความถนัดให้ตรงกับตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว ทั้งในประเทศไทยและทั่วเอเชียได้อย่างตรงจุด

PRACHACHAT: “Happiness Together 2024” – Song of joy and loveบริษัท เปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท แอสเซทไวส์ จํากัด (มหาชน)

SIAMRATH_ONLINE: BEM จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม.

