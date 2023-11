มาด้วย ! เผย Benchmark เบื้องต้นชิป M3 Max บน MacBook Pro 16″ ได้ความแรงใกล้เคียง M2 Ultra

Mac โมเดล Mac15,9 ที่คาดว่าจะเป็น MacBook Pro ขนาด 16 นิ้ว ชิป M3 พร้อม CPU 16 คอร์ได้ทำการทดสอบบน Geekbench สามารถทำคะแนน Single Core ได้สูงสุดที่ 3,151 และ Multi core สูงสุดที่ 21,084 ด้านคะแนนดังกล่าวของชิป M3 Max ยังทำได้ใกล้เคียงกับ M2 Ultra ที่สามารถทำ Multi Core เฉลี่ยที่ 21,182 คะแนนใน Mac Pro และสูงสุดที่ 21,316 ใน Mac Studio

ซึ่งหากดูตามการทดสอบ Geekbench ชิป M3 Max จะมีความแรงมากกว่า M2 Max ถึง 45% เมื่อเทียบกับ MacBook Pro 16″ รุ่นก่อนหน้า ซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่ Apple เคลมไว้ว่า M3 Max แรงกว่า M2 Max อยู่ 50% ครับ

