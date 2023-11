มหกรรมรวม ‘ครีเอเตอร์ขั้นเทพ’ ในไทย iCreator Conference 2023 โดย RAiNMaker

คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ ผู้บริหารบริษัท เดอะ ซีโร่ พับบลิชชิ่ง จำกัด (The Zero Publishing) เจ้าของเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Mango Zero, Parents One, Thumbsup และ RAiNMaker ขึ้นกล่าวเปิดงานบนเวทีประเดิมอัปเดตเทรนด์ของโลกครีเอเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเผยเทรนด์ Next Gen ของครีเอเตอร์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มมาแรงในช่วงปีข้างหน้า

พร้อมนำเสนอประเด็นสำคัญอย่าง “7 นโยบายขับเคลื่อนวงการครีเอเตอร์ไทยเข้าสู่สภา” แรงกระเพื่อมสำคัญที่จะยกระดับวงการขึ้นไปอีกขั้น เพราะนโยบายนี้ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมอาชีพ ครีเอเตอร์ให้ได้รับการรับรอง มีสิทธิ หรือสวัสดิการต่าง ๆ ไปจนกระทั่งส่งเสริมการศึกษาด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อสนับสนุนกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพครีเอเตอร์ในไทยให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

พร้อมประกาศโปรเจกต์ใหม่ iCreator Camp 2024 ค่ายปั้นครีเอเตอร์สานฝันคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการสร้างสรรค์คอนเทนต์สู่ความเป็นมืออาชีพ เปิดห้องเรียนทักษะสำคัญ ตลอด 4 สัปดาห์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังมีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์ และครีเอเตอร์ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

บรรยากาศของงานปีนี้เต็มไปด้วยความคึกคักด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน มีทั้ง Session แชร์ประสบการณ์แบบอัดแน่นจากครีเอเตอร์ชื่อดัง อาทิเช่น คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์, บูม BoomTharis, สุทธิชัย หยุ่น, เฌอปราง อารีย์กุล BNK48, เบียร์ Buffalo Gags เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Meta Thailand (Facebook, Instagram), YouTube, TikTok และ Spotify ร่วมอัปเดตเทรนด์ใหม่ เจาะลึกวิธีการใช้งานให้ประสบความสำเร็จ อันเป็นประโยชน์ต่อการทำคอนเทนต์ของครีเอเตอร์บนทุกแพลตฟอร์ม

