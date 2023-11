มท.1 นำผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยม-มอบนโยบาย พนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชน มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยนโยบายของ PEA 3 ปี ข้างหน้า (ปี 2567 – 2569) Digital and Green Grid นำระบบโครงข่ายไฟฟ้าและการให้บริการดิจิทัลชั้นนำที่รองรับพลังงานสะอาด ลงทุนในธุรกิจหรือเทคโนโลยีใหม่ เช่น ธุรกิจสู่ธุรกิจ ธุรกิจสู่ลูกค้า ลงทุนในเทคโนโลยีที่สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น...

ที่ผ่านมา PEA พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบไฟฟ้า “มั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้” ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แทนมิเตอร์จานหมุนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา การใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยลดต้นทุนพลังงาน รวมถึงตอบสนองธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าด้วยการสร้างสถานี PEA VOLTA ครอบคลุมทั่วไทย...

นอกจากนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถขอใช้ไฟฟ้า หรือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หักผ่านบัญชีธนาคาร สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน หัวข้อ e-Service สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า PEA ตอบสนองนโยบายรัฐบาลลดค่า Ft ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2566 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน

