มติ ก้าวไกล ขับ วุฒิพงศ์ สส.ปราจีนบุรี พ้นพรรค ปมคุกคามทางเพศ

ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับพรรค การจะขับสมาชิกพรรคที่เป็น สส. ให้พ้นจากความเป็นสมาชิกพรรค ต้องมีการเรียกประชุม สส. ร่วมกับ กก.บห.พรรค และต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ของจำนวน กก.บห. และ สส. ที่มีอยู่ทั้งหมด มิใช่จำนวนที่มาประชุม ซึ่งวันนี้มี สส. และ กก.บห. ร่วมประชุมทั้งสิ้น 128 คน ถือว่าเพียงพอ บางส่วนติดภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

มติจากที่ประชุมออกมาว่า กรณี วุฒิพงศ์ ทองเหลา ให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล ส่วนกรณี ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ เสียงส่วนใหญ่ 106 จาก 128 เสียง เห็นควรให้ขับออกจากสมาชิกพรรค แต่เสียงไม่ถึง 3 ใน 4 จึงไม่สามารถมีมติขับออกจากพรรคได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการขอให้ทั้ง 2 คนลาออก เพื่อเปิดทางเลือกตั้งใหม่หรือไม่ นายชัยธวัช กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทั้งสองคน บางครั้งการแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง เป็นเรื่องที่พึงทำ และผมเชื่อมั่นว่าแม้คนที่จะทำผิด หากแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง สังคมจะให้โอกาส และการรับผิดชอบทางการเมืองไม่จำเป็นต้องรอให้ข้อเท็จจริงยุติ

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีหลายคนมองว่าทางพรรคดำเนินการเรื่องนี้ช้า นายชัยธวัช กล่าวว่า ในบางกรณีอาจจะดูช้า ใช้เวลานาน แต่มีความจำเป็นจริงๆ เพราะบางทีกระบวนการสอบข้อเท็จจริง มีความซับซ้อนและต้องฟังอย่างรอบด้าน ไม่ใช่รับฟังข้อมูลจากผู้เสียหานอย่างเดียว ต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาได้โต้แย้งอย่างเต็มที่ เมื่อได้ข้อมูลจากทั้งสองฝ่าย ยังต้องมีพยายานข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากทุกฝ่าย

นายชัยธวัช กล่าวต่อว่า ทั้ง 2 กรณีนี้ กรรมการวินัยฯ ของพรรค กรรมการบริหารพรรค และที่ประชุมร่วมของ ส.ส. และกรรมการบริหารพรรค เห็นตรงกันว่ามีพฤติการณ์คุกคามทางเพศจริง และขัดต่อวินับพรรคขั้นร้ายแรง ซึ่งจะมีมาตรการล่งโทษหลายระดับ คือ โทษสูงสุดคือ ให้พ้นจากสมาชิกพรรค รองลงมาคือ ตัดสิทธิที่พึงมีทั้งหมด และคาดโทษ

