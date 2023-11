ภูเก็ตบูม ฮาบิแทท กรุ๊ป ทุ่ม 2,800 ล้าน ส่ง วิลล่า-คอนโด ลักชัวรี ลุยหาดบางเทา

"ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีโครงการลักชัวรีวิลล่า เปิดตัวในทำเลหาดบางเทาไม่มากนัก ดังนั้นดีมานด์ของลักชัวรีวิลล่าจึงมีสูงมาก ประกอบกับปัจจุบันที่กลุ่มต่างชาติไม่ว่าจะเป็นรัสเซีย จีน ฮ่องกง จำนวนมากมองหาทำเลที่พักอาศัยในย่านหาดบางเทา โดยทั้งสองโครงการชูจุดเด่นเรื่องของสเปซขนาดใหญ่ มีความเป็นส่วนตัว และเพียง 700 เมตรถึงชายหาดบางเทา"นอกจากนี้หลังสถานการณ์โควิด-19 เป็นต้นมา ภูเก็ตนับเป็นจังหวัดที่เติบโตอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจ...

"เห็นได้ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าภูเก็ตจะเป็นเมืองที่มีศักยภาพอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจ จึงเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับเมืองที่กำลังขยายตัวนี้ สำหรับแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยในภูเก็ตของชาวต่างชาติ พบว่า ยังมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง โดยกลุ่มหลักยังเป็นชาวรัสเซียที่ครองแชมป์ซื้ออสังหาฯ ในภูเก็ตมากที่สุด และส่วนใหญ่มีความต้องการพักอาศัยแบบวิลล่า นอกจากนี้เป็นกลุ่มลูกค้าชาวจีน, ฮ่องกง, สิงคโปร์...

โดยโครงการ “ไฮแลนด์ ปาร์ค เรสซิเดนซ์ หาดบางเทา ภูเก็ต” (Highland Park Residences Bangtao Beach-Phuket) เวเคชัน พูลวิลล่าหรูสไตล์โมเดิร์น มูลค่าโครงการ 1,150 ล้านบาท บนเนื้อที่กว่า 7-3-47.2 ไร่ ประกอบด้วยลักชัวรีวิลล่าเพียง 21 หลัง ราคาเริ่มต้น 45 ล้านบาท

ส่วนโครงการ “แคสเคด หาดบางเทา ภูเก็ต” (Cascade Bangtao Beach-Phuket) คอนโดมิเนียมลักชัวรีโลว์ไรส์ มูลค่าโครงการ 1,650 ล้านบาท ตั้งอยู่บนพื้นที่ 3-1-8.70 ไร่ ติดกับโครงการไฮแลนด์ ปาร์ค เรสซิเดนซ์ หาดบางเทา ภูเก็ต เป็นคอนโดมิเนียม 6 ชั้น จำนวน 2 อาคาร รวมจำนวน 73 ยูนิต เน้นความเป็นส่วนตัว ราคาเริ่มต้น 15.

คอมมูนิตี้มอลล์ ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม 5 ดาวและสนามกอล์ฟระดับโลกหลายแห่ง อีกทั้งเดินทางเพียง 20 นาทีถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต

