ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งเปิดบวก 180.61 ตามทิศทางดาวโจนส์

6% หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด และการแสดงความเห็นของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ทำให้นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกว่า เฟดได้เสร็จสิ้นภารกิจในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วโดย วรวิชญ์ สิทธิวัง/กัลยาณี ชีวะพานิช

