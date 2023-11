ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 352.83 จุด ขานรับเฟดไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ย

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 31,954.48 จุด เพิ่มขึ้น 352.83 จุด หรือ +1.12%

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INFOQUESTNEWS: ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิเปิดบวก 385.37 จุด ขานรับเฟดไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

แหล่ง: InfoQuestNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

INFOQUESTNEWS: ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิพลิกปิดบวก 161.89 จุด หลัง BOJ กำหนดเพดานบอนด์ยีลด์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

แหล่ง: InfoQuestNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: หุ้นไทยปิดร่วง -1.87 จุด ตลาดลดเสี่ยงลุ้นผลประชุมเฟดหุ้นไทยปิดร่วง -1.87 จุด นักวิเคราะห์คาดตลาดขายลงเสี่ยงลุ้นฟังผลประชุมเฟดคืนนี้ มองอัตราดอกเบี้ยคงไว้ที่ 5.5% รวมถึงตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP วันพรุ่งนี้ ประเมินกรอบดัชนีฯแนวรับที่ 1,365 จุด และแนวต้าน 1,390 จุด แนะจับตาตลาด

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: หุ้นไทยวันนี้ 1 พ.ย.66 เปิดตลาดบวก 2.11 จุด จับตาทิศทางดอกเบี้ยเฟดหุ้นไทยวันนี้ 1 พ.ย.66 ตลาดหุ้นเปิดเช้านี้ อยู่ที่ 1,383.94 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.11 จุด หรือ 0.15% โบรกเกอร์ชี้ดัชนีเช้านี้รีบาวด์ได้อ่อน ๆ จับตาประชุมเฟด มองกรอบแนวรับไว้ที่ 1370 จุด แนวต้าน 1395 จุด แนะเป็นจังหวะขายออกหากรับความเสี่ยงได้น้อย

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: หุ้นไทยปิดเช้าดิ่ง 15.88 จุด วอลุ่ม 2 หมื่นล้าน รับแรงกดดันจากตัวเลข PMI จีนต่ำคาด-BOJ คงนโยบาย Yield Curve ControlSET ปิดเช้าวันนี้(31 ต.ค.)ที่ 1,379.97 จุด ลดลง 15.88 จุด (-1.14%) มูลค่าซื้อขายราว 20,561 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นเช้าวันนี้ ดัชนีร่วงแรงกว่าภูมิภาค ทำจุดต่ำสุด 1,374.66 จุด และสูงสุด 1,395.79 จุด นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIRATH_NEWS: หุ้นไทยวันนี้ 31 ต.ค. 66 ปิดตลาดหุ้นเช้า ลดลง 15.88 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,379.97 จุดหุ้นไทยวันนี้ ปิดตลาดหุ้นเช้า ลดลง 15.88 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,379.97 จุด มูลค่าการซื้อขาย 20,601.88 ล้านบาท

แหล่ง: Thairath_News | อ่านเพิ่มเติม ⮕