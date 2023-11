ภารกิจ 3 สิงห์ เฟรเซอร์สฯโฮม รีเฟรชแบรนด์-เบ่งพอร์ตบ้านเดี่ยว-เบียดท็อป 5

ข้อมูล ณ ปี 2565 สัดส่วนรายได้หลักมาจากเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม หรือเฟรเซอร์สฯโฮม อยู่ที่ 75% ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป้าหมายเพื่อรักษาสถานะการสร้างรายได้หลักให้กับ FPT อย่างไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับทีมผู้บริหารชุดใหม่จำนวน 3 คน ซึ่งต้องบอกว่าเป็น “คนหน้าเดิม” เพราะทุกคนถือว่าเป็นลูกหม้อของเฟรเซอร์สฯโฮมทั้งสิ้นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด มีดีกรีประสบการณ์เต็มเปี่ยมในฐานะผู้บริหารระดับสูง...

SIAMRATH_ONLINE: 'หมอไก่' เผย 5 ราศี ดวงโชคลาภเด่นวาสนามาเยือนในเดือน 11วันที่ 31 ต.ค.66 'หมอไก่' นักพยากรณ์ชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม morkai99 ระบุว่า 5 ราศี ดวงโชคลาภเด่น บุญวาสนามาเยือนในเดือน 11 ของปี ได้แก่ 1.เมถุน 2.พฤษภ 3.ธนู 4.สิงห์ 5.ตุลย์ ขอบคุณ IG-morkai99

KTNEWSONLINE: สงครามน้ำเมาเดือด! ‘สิงห์-ช้าง-ไฮเนเก้น’ รุมรับน้องใหม่ ‘คาราบาว ตะวันแดง’ตลาดเบียร์ ร้อนระอุ น้องใหม่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัว โดย 'เจ้าพ่อคาราบาว' เตรียมเปิดตัว 2 แบรนด์เบียร์หัวหอกอย่างเป็นทางการ “คาราบาว” และ “ตะวันแดง” เพิ่มทางเลือกให้กับนักดื่ม คอทองแดงในประเทศไทย

SIAMRATH_ONLINE: เช็กด่วน! 'หมอช้าง' จัดอันดับ 5 ราศีดวงดีพฤศจิกายนวันที่ 31 ต.ค.66 'หมอช้าง' ทศพร ศรีตุลา นักพยากรณ์ชื่อดัง โพสต์อินสตราแกรม morchang จัดอันดับ 5 ราศีดวงดี พฤศจิกายน ได้แก่ อันดับ 1 - มังกร, อันดับ 2 - มีน, อันดับ 3 - กรกฎ, อันดับ 4 - ตุลย์ และ อันดับ 5 - สิงห์ ขอบคุณ IG-morchang

KTNEWSONLINE: เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) คว้ารางวัล Customer Experience of the Yearเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) คว้ารางวัล 'สุดยอดผู้พัฒนาอสังหาฯ แห่งปีที่ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า' (Customer Experience of the Year) จาก ดิ เอเชียน เอ็กพีเรียนซ์ อวอร์ด

MGRONLINELIVE: อสังหาฯ เผยแนวทางปรับตัวรับมือภาวะ ศก.กระทบกำลังซื้อผู้บริโภคนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจที่มีความเปราะบาง จากปัญหาสงคราม ดอกเบี้ยสูง การส่งอ

KTNEWSONLINE: สงคราม-ต้นทุนดอกเบี้ยป่วน!บิ๊กอสังหาฯรีวิวแผนปี67รับมือสงคราม-ต้นทุนดอกเบี้ยป่วน! บิ๊กอสังหาฯ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม เผยเตรียมรีวิวแผนปี67รับมือ กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยจับมือกับสถาบันการเงินช่วยลูกค้าพร้อมรีดไขมันส่วนเกิน การพัฒนาโครงการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า ที่มีกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะกลุ่มบ้านหรู

