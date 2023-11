ฟู้ดโมเม้นท์ ยื่นไฟลิ่ง ขาย IPO ไม่เกิน 270 ล้านหุ้น เข้าเทรด SET

นายสนิท ดุษฎีโหนด ประธานกรรมการบริหาร FM เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไก่ชำแหละ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนไก่แปรรูป โดยผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทประกอบไปด้วย ชิ้นส่วนไก่สด ชิ้นส่วนไก่แช่เย็นและชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึงผลพลอยได้จากการชำแหละไก่ โดยกลุ่มผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมากว่า 40 ปี เริ่มต้นจากธุรกิจต้นน้ำในอุตสาหกรรมอย่างธุรกิจฟาร์มไก่พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ โรงเชือดและชำแหละไก่...

นายณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ฟู้ดโมเม้นท์ (FM) กล่าวว่า บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 270 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 25.

2.

3. ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง โดย บริษัท เอฟแอนด์เอฟเพ็ทฟู้ด จำกัด ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2565 เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไปยังธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการธุรกิจในอนาคตหลังเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อต่อยอดธุรกิจโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของบริษัท

"ฟู้ดโมเม้นท์ มองว่ายังมีผู้บริโภคอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และฟู้ดโมเม้นท์ มองเห็นโอกาสที่ชัดเจนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ดังนั้น ฟู้ดโมเม้นท์ มีความตั้งใจที่จะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อต่อยอดการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่ดี...

