พาส่อง รถยนต์ไฟฟ้า ในงาน Bangkok EV EXPO 2023

วันที่ 26 – 29 ตุลาคมนี้ มีงาน Bangkok EV EXPO ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานที่รวบรวม รถยนต์ไฟฟ้า เอาไว้ครบทุกค่าย มีอะไรน่าสนใจลองไปชมกันกับสองรุ่นที่กำลังเป็นกระแสอย่าง Dolphin และ Seal แต่จริง ๆ แล้ว ATTO 3 ก็มานะ แต่ผู้คนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับสองรุ่นข้างต้นมากกว่า ในงานนี้อาจจะยังไม่มีราคาพิเศษหรือโปรโมชันอะไรออกมา แต่ถ้าใครอยากสัมผัสตัวจริงก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้ที่พา EQE SUV และ EQS มา ซึ่งความสดใหม่จะอยู่ที่ EQE SUV 350 AMG Line ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองรถยนต์ไฟฟ้า...

วันที่ 26 – 29 ตุลาคมนี้ มีงาน Bangkok EV EXPO ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานที่รวบรวม รถยนต์ไฟฟ้า เอาไว้ครบทุกค่าย มีอะไรน่าสนใจลองไปชมกันกับสองรุ่นที่กำลังเป็นกระแสอย่าง Dolphin และ Seal แต่จริง ๆ แล้ว ATTO 3 ก็มานะ แต่ผู้คนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับสองรุ่นข้างต้นมากกว่า ในงานนี้อาจจะยังไม่มีราคาพิเศษหรือโปรโมชันอะไรออกมา แต่ถ้าใครอยากสัมผัสตัวจริงก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้ที่พา EQE SUV และ EQS มา ซึ่งความสดใหม่จะอยู่ที่ EQE SUV 350 AMG Line ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองรถยนต์ไฟฟ้า ไซส์น่ารัก เหมาะกับการใช้งานในเมือง มาพร้อมส่วนลดพิเศษตั้งแต่ 50,000 – 100,000 บาทเองก็พา รถยนต์ไฟฟ้า มาให้สัมผัสกันหลายรุ่น แต่ที่น่าสนใจคือ MG 4 ที่เพิ่งประกาศลดราคาลง 100,000 บาท และรถตู้พลังงานไฟฟ้า MG MAXUS ที่มีขนาดใหญ่โตเอาเรื่อง พร้อมกับไซน์ที่ดูล้ำยุคจนได้ฉายาเล่น ๆ ไปเลยว่า “Alphard Killer”Mini

พาส่อง รถยนต์ไฟฟ้า ในงาน Bangkok EV EXPO 2023สนุกกับเรื่องราวไอที เทคโนโลยี อัปเดต รีวิว สมาร์ทโฟน gadget ล้ำๆ ก่อนใคร อ่านเพิ่มเติม ⮕

กฟผ.ชวนลงทุนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เจรจาธุรกิจในงาน Bangkok EV Expo 2023กฟผ. ร่วมออกบูท พร้อมเปิดตัวแพ็คเกจบริการออกแบบและติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (one-stop service) สำหรับผู้สนใจลงทุนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ในงาน อ่านเพิ่มเติม ⮕

โปรโมชั่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า และสกูตเตอร์ไฟฟ้า Bangkok EV Expo 2023The First Android Community in Thailand อ่านเพิ่มเติม ⮕

Project X ต้นแบบ รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ใช้แบตเตอรี่ Gogoro แบบถอดเปลี่ยนได้เปิดตัว Project X รถยนต์ไฟฟ้า EV ที่ใช้แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ของ Gogoro เป็นครั้งแรก พัฒนาโดย MIH Consortium ที่อยู่ในเครือของ Foxconn อ่านเพิ่มเติม ⮕

Honda Prelude กลับมาอีกครั้งในคอนเซ็ปต์รถยนต์ไฟฟ้าที่แสดงในงาน Japan Mobility Showในงาน Japan Mobility Show 2023 ฮอนด้า (Honda) ได้นำเสนอ Prelude Concept EV ซึ่งเป็นการปัดฝุ่นเอารถสปอร์ตแบบคูเป้ 2 ประตูในตำนานที่ผลิตในช่วงปี 1978 – 2001 มาปรับปรุงใหม่โดยการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าของตลาด อ่านเพิ่มเติม ⮕

โปรลดโหด มือถือ Android, มือถือ iPhone อุปกรณ์เสริม Clearance Sale ในงาน Thailand Mobile Expo 2023The First Android Community in Thailand อ่านเพิ่มเติม ⮕