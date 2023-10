พาชมโปรโมชันสมาร์ตโฟนลดราคาในงาน Thailand Mobile Expo 2023 (รอบปลายปี) !

Thailand Mobile Expo 2023 รอบปลายปี เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคมนี้ ทางแบไต๋เลยอยากพาทุกคนไปชมโปรโมชันสมาร์ตโฟน และบูธที่น่าสนใจในงานให้ได้ชมกัน !เริ่มต้นด้วยแบรนด์ที่บูธแยกใหญ่ที่สุดในงานอย่าง Samsung กันก่อนเลย โดยมีโปรโมชันส่วนลดและกิจกรรมในบูธ Samsung ให้ได้เล่นและถ่ายรูปกันอีกด้วย เข้าไปลองเล่นภายในบูธได้เลย

ส่วนโปรโมชันที่น่าสนใจคือ ไม่ว่าจะซื้อบูธไหนในงาน ก็จะได้ส่วนลดที่เท่ากันหมด เช่น Samsung Galaxy S23 Ultra / S22 Ultra ลดทันที 8,000 บาท และรับของแถมเป็นกระเป๋าลากไปด้วยเลย หรืออย่าง Samsung Galaxy S23 FE ที่ได้เพิ่มความจุเป็น 2 เท่า และแถมเคส,ฟิล์ม และหัวชาร์จพร้อมใช้งานไปด้วยเลย เป็นต้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในภาพ)ฝั่งของ iPhone ได้มีการวางจำหน่ายหลายรุ่น ทั้งรุ่นใหม่ และรุ่นก่อนหน้าผ่านเครือข่าย รวมไปถึงเครื่อง Demo หรือเครื่องโชว์หน้าร้าน ผ่านหลากหลายตัวแทนจำหน่ายทั้ง Studio 7...

ส่วนของ vivo ได้มีการจัดโปรโมชันลดราคาในรุ่นปีก่อนหน้า และจัดของแถมตามแต่ละรุ่น และตามตัวแทนจำหน่ายกันไปZTE เป็นอีกบูธที่ตัดสินใจมาเปิดบูธแยกเป็นของตัวเอง (โดยมาในนามของ VST ECS ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย) และได้มีการนำสมาร์ตโฟนใหม่ของทั้ง ZTE และ Nubia เข้ามาวางจำหน่ายภายในงานด้วย แม้จะไม่มีส่วนลด แต่มีของแถมสำหรับใครที่สนใจในสมาร์ตโฟนราคาประหยัดของ ZTE นี้ในงานนี้ HONOR ได้มาในบูธของตัวแทนจำหน่าย และได้จัดโปรโมชันส่วนลดและของแถมกับรุ่นต่าง ๆ ของ HONOR อยู่ สามารถดูในภาพได้เลยหลังจากที่ HUAWEI... headtopics.com

