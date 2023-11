พัทยาประชุมรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์กรณีขยายเวลาปิด สถานประกอบการ

โดยพล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รอง ผบช.ภ.2 รรท.ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ได้กล่าวสรุปในส่วนของข้อดีหากสามารถขยายเวลาให้เปิดได้ถึง 04.00 น.นั้น ในส่วนของข้อดีนั้นช่วยให้เศรษฐขับเคลื่อนไปในทางที่ดี แต่ผลกระทบที่จะตามมานั่นก็คือ เรื่องของปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเพิ่มขึ้น เรื่องของอุบัติเหตุของบุคคลที่ดื่มเมาจนขาดสติ รงมถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในละแวกใกล้เคียง และธุรกิจภาคกลางวันด้วย

ซึ่งในส่วนของฝ่ายผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองพัทยา ได้เสนอนั้นมีความต้องการอยู่แล้วในเรื่องของการขยายเวลา แต่ก็อยากมีการเสนอขยายโซนนิ่งของสถารประกอบการ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ด้วย นอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของการ์ดของสถานบันเทิงในพื้นที่นั้น มีการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงพนักงานให้มีการบริการด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส

