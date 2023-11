พลิกโผ 'โอ๊ต ณัรณวัชร์' ม้ามืดคว้าตำแหน่ง Man Hot Star Thailand 2023

ยิ่งใหญ่ แปลกใหม่ อลังการ กับการประกวดในรูปแบบ เรียลลิตี้ ตลอดการเก็บตัว และรอบตัดสิน ที่จัดขึ้นในคืนวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ Ultra Arena Hall @Bravo BKK เริ่มการประกวดด้วยการเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง 29 คนที่มาในธีมเพลงประจำการแข่งขัน อย่าง one night miracle ที่แสดงความสามารถในด้านการเป็นไอดอล ตามด้วยการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ที่มาในชุด sport wear และ 10 คนสุดท้าย ในชุดสูทสุดเท่จากผู้ให้การสนับสนุน และเข้าสู่รอบแสดงทัศนคติเพื่อเข้าสู่การประกาศ 3 คนสุดท้าย ซึ่ง 3...

ยิ่งใหญ่ แปลกใหม่ อลังการ กับการประกวดในรูปแบบ เรียลลิตี้ ตลอดการเก็บตัว และรอบตัดสิน ที่จัดขึ้นในคืนวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ Ultra Arena Hall @Bravo BKK เริ่มการประกวดด้วยการเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง 29 คนที่มาในธีมเพลงประจำการแข่งขัน อย่าง one night miracle ที่แสดงความสามารถในด้านการเป็นไอดอล ตามด้วยการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ที่มาในชุด sport wear และ 10 คนสุดท้าย ในชุดสูทสุดเท่จากผู้ให้การสนับสนุน และเข้าสู่รอบแสดงทัศนคติเพื่อเข้าสู่การประกาศ 3 คนสุดท้าย ซึ่ง 3 คนสุดท้ายจะถูกตัดสินด้วยการตอบคำถามเพื่อหาตัวแทนประเทศไทย เพื่อไปเวทีระดับนานาชาติ ต่อไปคว้าตำแหน่ง แมนฮอตสตาร์ไทยแลนด์ 2023, มังกร สิทธิพร ภิญญะโชติ คว้า รองอันดับ 1 แมนฮอตสตาร์ไทยแลนด์ 2023 และ บอส เชษฐ์ชนก สุระทิพย์ รองอันดับ 2 แมนฮอตสตาร์ไทยแลนด์ 2023 และอีก 3 ตำแหน่งพิเศษ เพื่อต่อยอดเข้าสู่วงการบันเทิงในปี 2567 ไม่ว่าจะเป็น Man Hot Star Best of Model ได้แก่ ทาม จูเลี่ยน ศิริคุณ ลาเซ่น Man Hot Star Best of Actor ได้แก่ โบ๊ท กิตติพงศ์ พงษ์พันธ์ Man Hot Star Best of Idol ได้แก่ กอล์ฟ สรวิศ รัศมีแจ่มใส และตำแหน่งสุดท้ายที่ได้จากการชนะใจแฟนๆ ด้วยตำแหน่ง Man Hot Star Fan Choice Award ซึ่งตกไปเป็นของ มีน วิศวกร หลักทอง ซึ่งทั้ง 7 คน จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันและคว้าโอกาสบนเส้นทางบันเทิง กับสามสถาบัน ที่จะพัฒนาทีมแมนฮอตสตาร์ไทยแลนด์ต่อไป ทั้ง Red modelling, Star Hunter Entertainment และ KPN Music Academy บนเส้นทางนี้จะเป็นอย่างไร ฝากติดตามผลงานขอทั้ง 7 คน ที่กำลังจะโลดแล่นในวงการบันเทิงต่อไป

'บิ๊กก้อง' ปลื้ม ตำรวจสอบสวนกลาง คว้ารางวัล TikTok Awards Thailand 2023ตำรวจสอบสวนกลาง คว้ารางวัล TikTok Awards Thailand 2023 'บิ๊กก้อง' เผยเป็นความภาคภูมิใจของหน่วย ที่พยายามเผยแพร่ผลงาน ให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมาย เตือนภัยให้ประชาชนรู้เท่าทันทุกกลลวงมิจฉาชีพ

'อนุทิน'ขึ้นรถอีแต๋นเข้าร่วมงาน Buriram MotoGP 2023นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ขึ้นบนรถอีแต๋นเข้าสู่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ร่วมงาน Buriram MotoGP 2023 เพื่อเป็นการนำวิถีไทยอีสานออกสู่สายตาชาวโลก ในฐานะ Thailand Soft Pow

TikTok Awards Thailand 2023 ประกาศรางวัลสุดยอดครีเอเตอร์ที่สุดแห่งปีกลับมาอีกครั้งกับการประกาศรางวัลสุดยอดผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ 'TikTok Awards Thailand 2023' ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้ธีม 'Big on the Small Screen' เพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญ และอิทธิพลของครีเอเตอร์ พร้อมร่วมเฉลิมฉลองให้แก่ครีเอเตอร์ผู้สร้างสรรค์ ส่งเสริมวัฒนธรรม และขับเคลื่อนสังคมไปในทางบวก ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ICONSIAM งานประกาศผลรางวัล TikTok...