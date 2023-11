พระเอกลูกทุ่ง“ฟิวส์”ยกทีมชวนสนุกสนั่นเวที “ป้อน”สวยจัดเต็ม!โป๊ะป๊ะนายก“โอบะ”ซะมึน

ต้อนรับเดือน 11 พฤศจิกายน ด้วยทีมหรรษารับประกันความฮา พบกับชาวคณะ “โอบะ เสียงเหน่อ” และผองเพื่อน ชมละครรวยอารมณ์ขำ ที่งานนี้ท่าน “นายกฯโอบะ” โนสนโนสแตนอิน..ยอมเจ็บตัวเพื่อความสมจริงให้พิธีกรสาวสวย “ป้อน-นวลละออง ดอนเสือ” ได้สัมผัสใบหน้าอันหล่อเหลาแบบโป๊ะป๊ะป้าบๆ!!

ก่อนเปิดเวที "คอนเสิร์ตชุมทางดาวทอง" ต้อนรับศิลปินค่าย RMS STUDIO นำทีมโดยพระเอกลูกทุ่ง "ฟิวส์ กิติกร" ควงคู่2สาวสวยเสียงดี "แพรวา พัชรี" , "หน่อย สุธิษา" และหนุ่มหล่อสายละมุน "อ๊อฟ ธนกร" นำผลงานเพลงคุณภาพมาฝากแฟนๆ" รายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐาน ทางช่อง 7HD กด 35 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 12.45 น. เป็นต้นไป

สรุปผล เอเชียนพาราเกมส์ 27 ต.ค. 'ฟิวส์-อธิวัฒน์' ซิวแชมป์ 400 ม., ปิงปองคว้าทองสรุปผลงานในการแข่งขันกีฬา เอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 วันนี้ (28 ต.ค.) ซึ่งเป็นการแข่งวันสุดท้าย ทัพนักกีฬาไทยคว้าได้อีก 2 เหรียญทอง จาก วีลแชร์เรซซิ่ง และ เทเบิลเทนนิส อ่านเพิ่มเติม ⮕

“ดวลเพลงดัง แชมป์ชนแชมป์” เอาใจสายคลาสสิก คว้าเพลงลูกทุ่งอมตะ ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียน ชิงแชมป์ใครคือตัวจริง “ดวลเพลงดัง แชมป์ชนแชมป์” คว้าเพลงลูกทุ่งฮิตตลอดกาล “ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียน” ของ “ภูมินทร์ อินทพันธ์” วัดฝีมือแชมป์ออฟเดอะแชมป์ สัปดาห์นี้ “ดวลเพลงดัง แชมป์ชนแชมป์' ส่ง 3 แชมป์เสียงดีประชันฝีมือ… อ่านเพิ่มเติม ⮕

ONE ลุมพินี : นนทกิจ ต.หมอศรี ฟิตเกินพิกัด เตรียมระเบิดฟอร์มเดือดอัด เลนนี บลาซี ONE ลุมพินี 38“นนทกิจ” เตรียมความพร้อมมาเกินร้อยขอชิงโอกาสแจ้งเกิดเหนือนักชกหนุ่ม “เลนนี” วางเป้าปิดเกมสวยเพื่อโอกาสได้ไปต่อในศึก ONE ลุมพินี “นนทกิจ ต. อ่านเพิ่มเติม ⮕

ONE ลุมพินี : ยอดภูผา วิมานแอร์ ขอกู้ศรัทธาท้าชน มาฟลุด ตูปิเยฟ ศึก ONE ลุมพินี 38“ยอดภูผา วิมานแอร์” พร้อมกลับมาตามล่าชัยชนะเผชิญหน้า “มาฟลุด ตูปิเยฟ” เพื่อกู้ศรัทธาจากพี่น้องแฟนมวยชาวไทย “ยอดภูผา วิมานแอร์” เตรียมขึ้นสังเวียนเพื่อกู้ศรัทธาจากพี่น้องแฟนมวยชาวไทย... อ่านเพิ่มเติม ⮕

7HD NEW STARS ท้าชนดาวเตะ “แชมป์กีฬา 7HD” พิชิตภารกิจลูกหนังขาสั้น ใน ‘MISSION 7’“MISSION 7” จัดแมตช์ดวลทักษะกีฬาสุดมัน “7HD NEW STARS” ปะทะทีมฟุตบอลฝีเท้าดี “โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” จากรายการ “แชมป์กีฬา… อ่านเพิ่มเติม ⮕

“เหม่เหม” ยอมเปิดครัวให้รายการ “คู่ซี้ป่วนครัว” พร้อมอ้อน “เมฆ” เป็นเชฟทำขนมบัวลอยเหม่เหม-ธัญญวีร์” เปิดบ้านต้อนรับ “เมฆ-จุติ” พร้อมรับหน้าที่ผู้ช่วยเชฟ ทำขนมบัวลอย ในรายการ “คู่ซี้ป่วนครัว” EP… อ่านเพิ่มเติม ⮕