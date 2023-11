พยากรณ์อากาศวันนี้ อุตุฯแจ้งไทยตอนบนเช้ามีหมอก ฝนเพิ่มขึ้น ภาคใต้ฝนตกหนัก

/ชม. ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ลงไป : ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. มี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

THANSETTAKIJ: พยากรณ์อากาศวันที่ 2-6 พ.ย.ไทยตอนบนมีหมอก-ฝนฟ้าคะนองบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -6 พ.ย.ไทยฝนลดลง อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย มีหมอกในตอนเช้า ฝนฟ้าคะนอง ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง

