ฝันว่ามีผู้หญิงมานอนแก้ผ้า ลุงอุดรฯ ตีเลข 51 ถูกรางวัลที่ 1 รวย 12 ล้าน

นนทบุรี ส่งเงินมาให้ลูกเรียนหนังสือ แต่ช่วงโควิดระบาด ตนและภรรยาจึงชวนกันกลับมาบ้านทำไร่ ทำนา ทำสวน ซึ่งตนและภรรยาจะไปวัดทำบุญประจำ ซึ่งตนเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่ โดยซื้องวดละ 10-20 คู่ เพื่อลุ้นโชค และเคยถูกรางวัลเลขหน้า เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว เป็นประจำ แต่ไม่เคยถูกรางวัลใหญ่เลย แต่ก็คิดหวังว่าจะถูกรางวัลใหญ่นายเพ็งดี เล่าที่มาของตัวเลขว่า ตนนอนฝันว่ามีผู้หญิงมานอนแก้ผ้าอยู่ข้างตน ตนจึงเอามือไปจับหน้าอกผู้หญิง พอตื่นเช้าตนจึงมานั่งตีความฝัน มือตีเป็นเลข 5 นมตีเป็นเลข 1 ตนคิดจะซื้อเลข 41...

