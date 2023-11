ฝนถล่มใต้! เตือนประชาชน เฝ้าระวังน้ำป่าเทือกเขาหลวง

เพราะบางครั้ง ฝนที่ตกในที่ราบ อาจดูไม่มาก แต่ฝนตกบนภูเขาจะเป็นฝนตกหนัก ทำให้จู่ ๆ น้ำที่ไหลหลากกลับเปลี่ยนสีขุ่น ซึ่งต้องคอยฟังลักษณะสัตว์ป่า ลักษณะน้ำ และอื่น ๆ เพื่อคอยระวัง โดยเฉพาะทางอุทยานเองก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ทุกจุดแล้ว

ในทุกพื้นที่ 7 หน่วยท่องเที่ยวน้ำตก รอบเขาหลวง ติดตามเฝ้าระวัง ดูแลนักท่องเที่ยว ซึ่งหากสถานการณ์ไม่ปกติ อาจจะสั่งให้มีการปิดแหล่งท่องเที่ยว

