ผ่าแผน“กู้โลกเดือด” ปตท.สผ. ดัน “EP Net Zero 2050” รุก CCS จิ๊กซอว์สำคัญ

“เป็นที่ทราบกันว่า สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change มีแนวโน้มจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนควรตระหนัก ปตท.สผ. ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว โดยมีการเฝ้าระวังเชิงรุก มีการประเมินความเสี่ยงด้าน Climate Change อย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อบริหารจัดการและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น”ปตท.สผ.

“โลกได้เข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาด (Energy Transition) แต่การเปลี่ยนผ่านนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในข้ามคืน ด้วยปัจจัยหลายประการ ดังนั้น โลกยังต้องพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ปตท.สผ.

แพลตฟอร์มนี้เชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของนักวิจัยที่สนใจในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีส่วนร่วมในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางทะเล อีกด้วยโดยสะท้อนผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งเทคโนโลยีที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็น กลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี พ.ศ. headtopics.com

ซึ่งจะเริ่มศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมในกลุ่ม ปตท. และอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง “การดำเนินโครงการ CCS ให้ประสบความสำเร็จ ต้องได้รับการสนับสนุนในหลายด้าน ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค รวมถึงต้นทุนการดำเนินงาน ซึ่งค่อนข้างสูง จึงจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันผลักดันให้โครงการ CCS ประสบความสำเร็จ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero ในปี 2593 และ ในปี 2608 ตามลำดับ”

จากการประชุมร่วมภาคีดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่สามารถทำได้โดยหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียว จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ใช้พื้นฐานจากองค์ความรู้ Lesson Learned และความถนัดของแต่ละฝ่ายที่มี เพื่อเป็นแรงกระตุ้น (Catalyst) ในการสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ (Big Impact) เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของงาน TCAC ที่จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ... headtopics.com

