ผู้ใหญ่บ้าน โต้กลับแม่สาวจมน้ำ ยันกลุ่มวัยรุ่นลงไปช่วยแล้ว แต่ผู้ตายไม่ยอมขึ้นฝั่ง

ล่าสุด นางสุรินทร์ ได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หันคา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะคาใจเรื่องที่ทำไมไม่ช่วยเหลือลูกสาว ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เตรียมเรียกกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวมาสอบสวนรายละเอียด ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว แต่ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลใดๆ

จากการสอบถาม ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ สุ่มเสมอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 เปิดเผยว่า ผู้ตายเป็นผู้ป่วยจิตเวช เคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง เคยวิ่งให้รถชน เมาอาละวาด คืนที่เกิดเหตุ ผู้ตายดื่มเหล้า เดินพูดจาไม่รู้เรื่อง มีอาการคลุ้มคลั่งทำร้ายข้าวของ เด็กๆในหมู่บ้านเห็นก็จะกลัวและวิ่งหนี

ซึ่งในวันเกิดเหตุ กลุ่มวัยรุ่นที่เห็นเหตุการณ์ ได้เดินลงไปเรียกผู้ตายให้ขึ้นมาจากน้ำแล้ว แต่ผู้ตายไม่ยอมขึ้น กลุ่มวัยรุ่นจึงไม่เข้าไปช่วย เพราะผู้ตายว่ายน้ำค่อนข้างชำนาญ แต่วันนั้นน้ำไหลแรง เพราะฝนตกชุก กลุ่มวัยรุ่นมีแต่ผู้หญิง จึงไม่สามารถลงไปช่วยได้ เนื่องจากหากลงไปช่วยก็อาจจะตายไปด้วย จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็รีบโทรศัพท์มาแจ้ง หลังเห็นว่าผู้ตายจมน้ำหายไป

