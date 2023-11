ผู้ว่าฯเมืองชล ขานรับนโยบายบิ๊กหนู ปล่อยแถวปฏิบัติการ KICK OFF ล้างบางผู้มีอิทธิพล

ตามที่นายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายในการป้องกัน และปราบปราม ผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ใน 6 เรื่องได้แก่ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และสถานบริการและสถานบันเทิง ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการ เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยให้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด...

ขณะที่เป็นที่รู้ดีกันว่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีคดีอุกฉกรรจ์ คดีสะเทือนขวัญ เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ อีกทั้ง ยังมีการกระทำผิดกฎหมายของบุคคลบางกลุ่ม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญติดตามความคืบหน้าของคดีในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการจัดระเบียบสังคม รวมถึงปราบปรามผู้มีอิทธิพล ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวมถึงดูแลความปลอดภัยในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชน หรือนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี...

โดยภายหลังการปล่อยแถวได้กระจายกำลังตามที่ได้วางแผนไว้ ลงตรวจเข้มในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ โดยมุ่งเน้นในพื้นที่เมืองพัทยา ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่พบสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงผู้กระทำผิดแต่อย่างใด

