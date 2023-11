ผู้ว่าฯ ชลบุรี ขานรับนโยบาย มท.หนู ล้างผู้มีอิทธิพล ตรวจพัทยาไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกว่า 200 นาย เพื่อบูรณาการการปฏิบัติร่วมกัน ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และสถานบริการและสถานบันเทิง...

