ผู้บริหาร Samsung ยืนยันสมาร์ตโฟน Galaxy จะรองรับการเชื่อมต่อดาวเทียม

ประธานฝ่าย System LSI ของ Samsung ปาร์ก ยง-อิน (Park Yong-in) ยืนยันว่าสมาร์ตโฟนของ Samsung จะรองรับการเชื่อมต่อดาวเทียมในปี 2024 ซึ่งเดาได้ไม่ยากว่าเป็น Galaxy S24 อย่างแน่นอน

ปาร์ก ยง-อิน กล่าวที่งาน Semiconductor Expo (SEDEX) ปี 2023 ว่าบริษัทได้มีการเตรียมการทางเทคนิคเพื่อให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารผ่านดาวเทียมได้แล้ว คาดว่ายง-อินจะหมายการสื่อสาร 2 ทางผ่านดาวเทียมด้วยโมเด็ม Exynos 5300

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า Samsung Galaxy S24 จะมีโมเดลที่ใช้ชิป Exynos ด้วย นั่นก็คือ Galaxy S24 และ Galaxy S24+ ที่มีข่าวว่าจะใช้ชิป Exynos 2400 ซึ่งน่าจะรองรับการเชื่อมต่อดาวเทียมผ่าน Exynos 5300 ตามข้อมูลข้างต้น แต่ Galaxy S24 Ultra จะใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3 แล้วจะเชื่อมต่อดาวเทียมผ่านอะไรล่ะ? ตรงนี้ต้องติดตามกันต่อไป แต่ Samsung คงไม่ให้ Galaxy S24 Ultra ขาดฟีเจอร์นี้แน่นอน headtopics.com

นอกจากเรื่องดาวเทียมแล้ว ยง-อิน ยังพูดถึงเรื่องการพัฒนา Ray-Tracing ที่ Samsung ตั้งเป้าพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย

