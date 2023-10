ผู้บริหาร Samsung ยืนยัน Galaxy S24 Series มีเทคโนโลยีสื่อสารผ่านดาวเทียม

Park Yong-in ได้เผยเรื่องนี้ภายในงาน Semiconductor Expo (SEDEX) 2023 พร้อมระบุว่าทางบริษัทได้มีการเตรียมการทางเทคนิคเพื่อให้สามารถสื่อสารผ่านดาวเทียมได้แล้ว ซึ่งนี่อาจจะแสดงให้เห็นว่าตัวเทคโนโลยีของ Samsung อาจจะรองรับการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมแบบ 2 ทาง โดยใช้โมเด็ม Exynos Modem 5300

อย่างไรก็ดีสิ่งนี้ก็ทำให้เกิดคำถามในกรณีที่ข่าวลือว่า Galaxy S24 Ultra จะขับเคลื่อนด้วย Snapdragon 8 Gen 3 และ Galaxy S24 กับ S24+ จะขับเคลื่อนด้วย Exynos 2400 เป็นจริง ตัวรุ่น Ultra จะรองรับการสื่อสารผ่านดาวเทียมได้อย่างไร

นอกจากนี้ Park Yong-in แผนการของ Samsung ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพกราฟิกบนสมาร์ทโฟนผ่านการปรับปรุง Ray Tracing ฟีเจอร์ที่เพิ่มความสมจริงให้กับแสงสะท้อนในเกม ขณะเดียวกันกับก็ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Generative AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีไฮไลท์ของ Snapdragon 8 Gen 3 ของ Qualcomm และอาจจะเป็นสัญญาณว่า Samsung กำลังมองหาการใช้เทคโนโลยี AI บนชิปเซตใหม่ Exynos 2400 headtopics.com

