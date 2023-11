ผู้ป่วยติดเตียงสามารถลงทะเบียนรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไม่เกิน 3 ชิ้นต่อวัน

รัฐบาลเชิญชวนคนไทยที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้าน หรือป่วยติดเตียง (ค่า ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6) รวมถึงผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ ทั้งผู้ป่วยรายเก่าและผู้ป่วยรายใหม่ทุกกลุ่มอายุ ลงทะเบียนขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรี จำนวนไม่เกิน 3 ชิ้นต่อวัน

