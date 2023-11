ผู้นำชาวไร่อ้อยนัดถกพาณิชย์วันนี้ ปมแทรกแซงราคาน้ำตาล

"ในความเป็นจริงพี่น้องชาวไร้อ้อยกับพรรคเพื่อไทยมีความใกล้ชิดกันอยู่แล้ว โดยเฉพาะ ส.ส. หลายรายที่อยู่พรรคเพื่อไทย จึงน่าจะเป็นผู้ที่ประสานเรื่องดังกล่าวเข้ามา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น"โดยชาวไร่อ้อยทำตามกรอบของกฎหมายอ้อยและน้ำตาลทรายนั่นก็คือ การประกาศเพื่อกำหนดราคาขั้นต้นของทุกปี เพื่อกำหนดราคาอ้อย ซึ่งทุกปีก็ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดเกิดขึ้น

สำหรับการดึงน้ำตาลทรายกลับมาเป็นสินค้าควบคุมนั้น มองว่าเป็นการบริหารงานที่ย้อนยุค การย้อนกลับไปเป็นแบบเดิมจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง ซึ่งสวนทางกับต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงคราม ภาวะเศรษฐกิจ ทั้งที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น

โดยหากรัฐกลับไปควบคุมราคาน้ำตาล สุดท้ายจะทำให้อุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะชาวไร่อ้อย ไปต่อไม่ไหว และหากรัฐจะสนับสนุนหรือชดเชย ต้องใช้เม็ดเงินที่สูงมาก เพราะต้องช่วยทุกปี เนื่องจากการทำเกษตร 10 ปี จะมีกำไรก็อย่างมากก็ไม่ 2-3 ปี นอกนั้นก็ราคาตกต่ำ

"การบริหารเศรษฐกิจยุคใหม่ควรปล่อยให้สินค้าเป็นไปตามกลไกตลาด หากดึงกลับมาเป็นสินค้าควบคุมก็จะกลับเข้าไปสู่วัฏจักรเดิม ที่เคยเป็นมาในอดีต ซึ่งอาจจะต้องเหนื่อยกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้บริหารประเทศและเกษตรกร"

นายนราธิป กล่าวอีกว่า กลุ่มชาวไร่อ้อยต้องการให้ยึดตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าวเพื่อให้มีการบริหารในเชิงอุตสาหกรรม ที่มองว่ารัฐไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องการบริหารด้านราคา หรือด้านการผลิต แต่อาจจะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้คณะกรรมการเท่านั้น เพราะมีกฎหมายเฉพาะเรื่องอ้อยและน้ำตาล

"การประกาศปิดโรงงานน้ำตาลวันที่ 5 พ.ย. 66 เป็นมติจากทั่วประเทศ ซึ่งมีการหารือและกำหนดวันเป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะขอพบผู้นำชาวไร่อ้อยวันนี้"

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.