ผู้ก่อตั้ง SafeMoon โปรเจกต์เหรียญคริปโตในตำนาน ถูกตำรวจบุกรวบ ฐานฉ้อโกงและฟอกเงิน

) เจ้าหน้าที่ของ DOJ บุกจับกุม CEO และ CTO ของบริษัท SafeMoon ในคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ต่อผู้บริหาร พร้อมทั้งความผิดฐานยักยอกเงินของลูกค้ามากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวในขณะที่อ้างว่าเงินของนักลงทุนถูกล็อกอย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงกำลังตามหาตัวผู้ก่อตั้งอย่าง Kyle Nagyย้อนกลับไปเมื่อปี 2021 เหรียญดังกล่าวได้รับความนิยมทั้งในไทยและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะในชุมชน Reddit Facebook หรือ Twitter...

