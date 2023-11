ผิดหวังหนัก 'ไอซ์ รักชนก' ซัด 'สส.ปูอัด' ยังไม่คิดรับผิด ปมคุกคามทางเพศ

ที่ประชุมออกเสียงไม่ถึง 3 ใน 4 ให้ขับพ้นสมาชิกพรรค จึงให้มีการรอคาดโทษไว้ก่อน เพื่อให้ยอมรับผิด โดยระบุว่า ตัวไอซ์โหวตให้ขับออกทั้งสองกรณีค่ะ ไอซ์ชอบเรื่องที่ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ (ขออภัยที่เอ่ยนาม) ได้ยกตัวอย่างในที่ประชุม คือเรื่อง สส. ญี่ปุ่น ที่ยังอยู่ในอาการมึนเมาแล้วไปอภิปรายในสภา พอมีคนทักท้วงเรื่องนี้ โดยไม่ต้องรอให้ใครมาสืบสวนสอบสวนหรือรอให้เรื่องเข้าสู่การพิจารณา สส. ท่านนั้นรู้อยู่แก่ใจตัวเองว่าผิด จึงรับผิดชอบด้วยการลาออก นี่คือมาตรฐานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของ สส.

เช่นเดียวกับกรณีก่อนหน้านี้ อดีต สส. ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เมาแล้วขับ หลังถูกจับ ประกาศลาออกทันทีเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ไอซ์ขอนับถือใจพี่เต้อเลยจริง ๆ ทั้ง ๆ สามารถใช้หลาย ๆ วิธีที่จัดการเรื่องได้ แต่พี่ก็เลือกที่จะลาออก เพื่อยืดอกแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างมาตรฐานไว้สูงลิ่ว น่ายกย่องอย่างยิ่ง

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MGRONLINELIVE: “ไอซ์ รักชนก” ยันโหวตขับออกหมดทุกคน ปม ส.ส.คุกคามทางเพศ ผิดหวังคนถูกร้องไม่รับผิดชอบ“ไอซ์ รักชนก” ยกมือโหวตขับออกหมดทุกคน ปม “สส.ก้าวไกล” คุกคามทางเพศ ย้อนเคสเมาแล้วขับยังยืดอกลาออก ผิดหวังคนถูกร้องไม่ยอมรับความผิด-ยังประกาศหน้าตาเฉย จองกฐินขอตั้งตารอดู “ปูอัด” จะขอโทษออกมาจากใจจริงหรือเป็นแค่การแสดงอีกฉาก เพื่อ

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SANOOK: 'ไอซ์ รักชนก' ประกาศไม่ขอร่วมกิจกรรมพรรคก้าวไกล เหตุผิดหวังมติคาดโทษ 'ปูอัด''ไอซ์ รักชนก' ประกาศไม่ขอร่วมกิจกรรมพรรคก้าวไกล เหตุผิดหวังมติคาดโทษ 'ปูอัด'

แหล่ง: Sanook | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPBSNEWS: รู้จัก 'สส.ปูอัด' ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์รู้จัก 'สส.ปูอัด' ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ หลังโซเชียลเรียกร้องลาออก สส.ปมคุกคามทางเพศ พร้อมเรียกร้องขอโทษและเยียวยาผู้เสียหาย หลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และ สส.ของพรรคก้าวไกล ร่วมลงมติหาข้อสรุปกรณี สส. 2 คน ของพรรคก้าวไกล หลังถูกข้อกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศ โดยได้ข้อสรุป มีมติขับ 'วุฒิพงศ์ ทองเหลา' สส.

แหล่ง: ThaiPBSNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KOM_CHAD_LUEK: 'ไอซ์ รักชนก' ประกาศงดร่วมกิจกรรม ผิดหวังมติ ‘พรรคก้าวไกล’ ไม่ขับสส.หื่นตัวจิ๊ดก้าวไกล'ไอซ์ รักชนก' ประกาศงดร่วมกิจกรรมพรรค ผิดหวังมติ 'พรรคก้าวไกล' ไม่ขับออก สส.คุกคามทางเพศ เผยส่วนตัวโหวตให้ขับออกทั้งคู่ ‘แจ้-ปูอัด’ ยกย่อง 'พี่เต้อ' เมาแล้วขับ ลาออกทันที สร้างมาตรฐานไว้สูงลิ่ว น่ายกย่องอย่างยิ่ง

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕

NATIONTV22: 'ปิยบุตร' ผิดหวังมติ 'ก้าวไกล' ปมสส.คุกคามทางเพศ ทำพรรคร้าว ซัด แกนนำนิ่งมาก'ปิยบุตร' ผิดหวังมติ 'ก้าวไกล' ปม สส.คุกคามทางเพศ ซัด แกนระดับนิ่งมาก ระบุ 'ปูอัด-วุฒิพงศ์' ต้องรับผิดชอบ ทำนายไปต่อทางการเมืองยาก

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: ก้าวไกลป่วนหนักหลังมติขับ ส.ส.สองมาตรฐาน สก.หญิงแท็กหา 'ไชยามพวาน' หน้าด้าน ไม่ละอายแก่ใจ“สก.ก้าวไกล บางซื่อ” เดือด แท็กหา “สส.ปูอัด” ซัดหน้าด้าน เป็นคนให้ได้ก่อนค่อยเป็นผู้แทนประชาชน ขณะ สส.หญิง ประท้วงเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำ หลัง “ก้าวไกล” มีมติลงโทษ สส.คุกคามทางเพศ ด้านโซเชียลระอุ ตามหาใครโหวตช่วย “สส.ปูอัด” ไม่โ

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕