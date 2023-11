ผิดทั้งคู่ แต่โทษไม่เท่ากัน! 'สก.ก้าวไกล' เดือดซัด 'สส.ปูอัด' หน้าด้าน - สส.หญิง ประท้วงเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำ

ภายหลังการประชุมร่วมกันระหว่าง สส.พรรคก้าวไกลและคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อสรุปบทลงโทษ สส.พรรคที่ถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศ 2 กรณี ได้แก่ นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา สส.ปราจีนบุรี และนายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ (สส.ปูอัด) สส.กทม. ฝั่งธนบุรี เสร็จสิ้น

นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย สภากรุงเทพมหานคร (สก.) พรรคก้าวไกล ได้แชร์ข่าวแถลงผลประชุม พร้อมแสดงความคิดเห็นในทวิตเตอร์ (x) ว่า หน้าด้าน ไม่มีความละอายแก่ใจ เป็นคนให้ได้ก่อนค่อยเป็นผู้แทนประชาชน พร้อมกับแท็กหานายไชยามพวาน

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่การแถลงข่าวเสร็จสิ้น พบความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียของ สส. หญิงพรรคก้าวไกล เปลี่ยนรูปประจำตัวเป็นสีดำ เช่น นางสาวศศินันท์ ธรรมนิธินันท์ สส.กทม. / นางสาวกัลยพัชร รจิตโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ / นางสาวภัสรินทร์ รามวงศ์ สส.กทม. และ นางสาวภัสราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย สก.กทม.

ส่วนความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดีย หลังทราบมติของพรรคต่อกรณีดังกล่าว ส่วนหนึ่งไม่พอใจที่ผลการลงมติทำให้การลงโทษผู้กระทำผิด ขัดต่อจริยธรรมพรรค ทั้ง 2 กรณีทำไมได้รับผลไม่เท่ากัน มีความเห็นเรียกร้องให้พรรคเปิดเผยว่า 22 เสียงที่โหวตให้นายไชยามพวาน ไม่พ้นสมาชิกพรรคเป็นใคร เช่น

สรุป…สส.ปูอัดนี่มันทำอะไรบ้างนะครับ ต่างกับ สส.ปราจีนยังไง ผมนึกว่าการตัดสินลงโทษขึ้นอยู่กับกรรมการพรรค แต่ใช้การโหวตของสส.ทุกคนแทนเหรอ / …ตัวไหนในก้าวไกลไม่โหวตเตะปูอัดออกตี้ยอมรับมาค่ะ จำได้ไหมว่าทำอะไรต้องตรวจสอบได้ ด่วน!!!

