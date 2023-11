ปูทางย้ายซบ!หลุยส์ ซัวเรซ หารือ อินเตอร์ ไมอามี่

ซัวเรซ ตกเป็นข่าวกับ อินเตอร์ ไมอามี่ อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา หลังจากเจ้าตัวสนิทกับ ลิโอเนล เมสซี่ กองหน้ากัปตันทีมของที่นั่น และดาวเตะวัย 36 ปีก็เคยตัดสินใจไปแล้วว่าจะแยกทางกับ เกรมิโอ ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งถือว่าเร็วกว่าที่เคยเซ็นสัญญากันจนถึงสิ้นปี 2024

SIAMSPORT_NEWS: สุขใดเล่าจะเท่า 8 สมัย! ลิโอเนล เมสซี่ รับอิ่มเอมบัลลง ดอร์ ล้นปรี่ลิโอเนล เมสซี่ ยอดกองหน้าชาวอาร์เจนไตน์ของ อินเตอร์ ไมอามี่ สุดมีความสุขที่คว้ารางวัล บัลลง ดอร์ สมัยที่ 8 ที่โรงละครชาเตอเลต์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา

SIAMSPORT_NEWS: ลิโอเนล เมสซี่ คนที่ 7 ! เปิดโผ 6 แข้งฟาดแชมป์โลก - บัลลง ดอร์ ปีเดียวกันสุดท้ายก็เป็นไปตามที่หลายคนคิดเมื่อ ลิโอเนล เมสซี่ กองหน้าซูเปอร์สตาร์ของ อินเตอร์ ไมอามี่ และทีมชาติอาร์เจนตินาได้รับเสียงโหวตส่วนใหญ่ให้เป็นเจ้าของรางวัล บัลลง ดอร์ 2023 จนส่งผลให้เขาได้รางวัลนี้เป็นสมัยที่ 8 เข้าไปแล้ว

SIAMSPORT_NEWS: จะดราม่ามั้ย? โรนัลโด้ ไลก์โพสต์สื่อสเปนแซะ เมสซี่ ซิวบัลลงดอร์คริสเตียโน่ โรนัลโด้ กองหน้าทีม อัล นาสเซอร์ เคลื่อนไหวหลังพิธีแจกรางวัล บัลลงดอร์ ด้วยการไลก์โพสต์ของสื่อสแปนิชที่จิกกัด ลิโอเนล เมสซี่ ศูนย์หน้าทีม อินเตอร์ ไมอามี่ ว่าไม่สมควรได้เกียรติยศหนล่าสุดจากการประกาศผลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

SIAMSPORT_NEWS: เข้าสู่ยุคใหม่! ลิโอเนล เมสซี่ เชื่อ 4 แข้งเตรียมลุ้น บัลลง ดอร์ลิโอเนล เมสซี่ กองหน้าอัจฉริยะชาวอาร์เจนไตน์ของ อินเตอร์ ไมอามี่ ทีมในศึกเมเจอร์ลีก ซอคเก้อร์ (เอ็มแอลเอส) สหรัฐอเมริกา เผย 4 รายชื่อนักเตะที่เตรียมฟาดฟันเพื่อแย่งชิงรางวัลทรงเกียรติ 'บัลลง ดอร์' หรือ 'บอลทองคำ' ในช่วงหลายปีต่อจากนี้

THAIPBSNEWS: 'กาตาร์' ยินดีช่วยเต็มที่ให้ปล่อยตัวคนไทย เชื่อเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่จะถูกปล่อยตัว'ปานปรีย์' หารือ นายกฯกาตาร์ขอรับการสนับสนุนจากกาตาร์เพื่อช่วยให้มีการปล่อยตัวคนไทย ด้านกาตาร์ตอบรับช่วยดำเนินการเต็มที่ พร้อมยืนยันว่า คนไทยไม่มีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง และจะได้รับการปล่อยตัวเป็นกลุ่มแรก ๆ เมื่อวันที่ (31 ต.ค.

