ปีหน้า ค่าไฟขาขึ้น ชี้ราคาพลังงาน-หนี้กฟผ.บีบ

หากมาพิจารณาค่าเอฟที เป็นการคิดค่าไฟฟ้าที่กำหนดไปข้างหน้า เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ต้นทุนการซื้อไฟฟ้า ที่เปลี่ยนแปลงจากค่าไฟฟ้าพื้นฐาน จะปรับทุก ๆ 4 เดือน โดยกกพ. จะกำกับดูแลการคำนวณให้สะท้อนต้นทุนเชื้อเพลิง ตามแนวโน้มราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ตามผลกระทบของราคานํ้ามันเตาราคาก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และราคารับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ

ในการจัดทำค่าเอฟทีแต่ละงวด ทาง กกพ. จะเริ่มดำเนินการล่วงหน้าประมาณ 45 วัน ก่อนที่ค่าเอฟทีจะบังคับใช้ในแต่ละงวด ซึ่งค่าเอฟทีงวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 ได้กำหนดสมมติฐาน โดยประมาณการความต้องการไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิงแต่ละชนิดและอัตราแลกเปลี่ยน ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม 2566 หลังจากนั้นจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 15 วัน เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจประกาศค่าเอฟทีในรอบ นั้นๆ

ดังนั้น การประมาณการล่วงหน้าภายใต้สถานการณ์สงครามระหว่างประเทศที่มีความผันผวนและไม่แน่นอนสูง ย่อมทำให้มีความคลาดเคลื่อนได้ จากราคาพลังงานและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่เปลี่ยนแปลงไปเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.

"สมมติฐานเดิมที่นำมาคำนวณค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 ราคาตัวเลขราคานํ้ามันดิบดูไบที่ 75 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ราคา Pool Gas 346 บาทต่อล้านบีทียู และอัตราแลกเปลี่ยน 33.23 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หากรัฐบาลไม่มีนโยบายตรึงค่าไฟฟ้า โดยชะลอการจ่ายหนี้ที่ติดค้างกฟผ.ออกไป และลดราคาก๊าซฯจากปตท. จะทำให้ค่าไฟฟ้างวดปัจจุบันอยู่ที่ 4.45 บาทต่อหน่วย"

ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ คาดว่า ต้นทุนค่าฟ้าในปีหน้า 2567 จะเป็นช่วงขาขึ้นอย่างแน่นอน ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่แท้จริงจะอยู่ประมาณ 4.15-4.20 บาทต่อหน่วย หากรวมค่าใช้จ่ายหนี้ กฟผ.และ ปตท.ที่แบกรับด้วยแล้ว จะทำให้ค่าไฟรวมอยู่ที่ 4.50-4.55 บาทต่อหน่วย และคาดว่าจะอยู่ในระดับสูงนี้ต่อไปอีกปีครึ่งจนจ่ายคืนหนี้ให้กฟผ.หมด ในเดือนสิงหาคม 2568 โดยอยู่ภายใต้สมมุติฐานว่าราคาเชื้อเพลิงเท่ากับปัจจุบัน

