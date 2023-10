ปลัด มท. เชิญชวนประชาชนผู้ลงทะเบียน “เดิน วิ่ง ปั่น” เตรียมพร้อมร่วมกิจกรรม 29 ต.ค.นี้

เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” (No STROKE for all Thais by NEW GEN) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนการรณรงค์ สนับสนุน...

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในด้านการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ซึ่งกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการน้อมนำหลักการทรงงาน “บวร บรม ครบ” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องของ 7...

อันได้แก่ ภาคราชการ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักการดูแลสุขภาพอนามัยแบบพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นดั่ง “แสงนำใจ” และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกาย อาทิ ทรงออกกำลังกายเป็นกิจวัตรเป็นที่ประจักษ์แจ่มแจ้งจากพระบรมฉายาลักษณ์ที่ปรากฏทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดกีฬาอยู่เสมอ และทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทย... headtopics.com

“ภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายอำเภอ ช่วยกันสร้างการรับรู้ไปยังทุกภาคส่วน ทำให้มีพี่น้องประชาชนผู้รักสุขภาพและภาคีเครือข่ายสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ มากถึง 283,996 คน ซึ่งไม่เคยมีงานวิ่งที่มีคนร่วมงานเป็นจำนวนมากขนาดนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์อันน่าชื่นชมของพวกเราชาวมหาดไทยตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดที่ควรจะจารึกและพร้อมจะทำสิ่งดี ๆ ในลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นในทุกครั้ง ทุกกิจกรรม...

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 นี้ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน (Statement of Commitment to Sustainable Thailand) ร่วมกับ UN Thailand เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 ข้อ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 3 :... headtopics.com

Tag: บั้งไฟพญานาคทำเนียบ 26 ต.ค.- นายกฯ เตรียมเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2566 จ.หนองคาย 29 ต.ค.นี้ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสปรากฏการณ์แห่งศรัทธา อ่านเพิ่มเติม ⮕

รัฐบาลชวนคนไทยร่วมชมบั้งไฟพญานาค 'เศรษฐา' เปิดงาน 29 ต.ค.ที่โพนพิสัยโฆษกรัฐบาลเชิญชวนร่วมสัมผัสปรากฏการณ์แห่งศรัทธา เที่ยวงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก จ.หนองคาย เผย นายกฯ เตรียมเป็นประธานพิธีเปิดงานฯ พร้อมชมบั้งไฟที่โพนพิสัย 29 ต.ค.นี้ อ่านเพิ่มเติม ⮕

Tag: 145 คนไทยเที่ยวบินกองทัพอากาศอพยพ145 คนไทยในอิสราเอล กลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย เตรียมบินต่อ 29 ต.ค.นี้ อ่านเพิ่มเติม ⮕

'เศรษฐา' ชวนเที่ยวงานออกพรรษา-บั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย 29 ต.ค.นี้นายกรัฐมนตรี เตรียมร่วมสัมผัสปรากฏการณ์แห่งศรัทธา งานประเพณีออกพรรษา และบั้งไฟพญานาคโลกปี 2566 อ.โพนพิสัย 29 ต.ค.นี้ คาดมีนักท่องเที่ยวรอชมมากกว่า 200,000 คน วันนี้ (26 ต.ค.2566) นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องในประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2566 รัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจ. อ่านเพิ่มเติม ⮕

คนไทยตายเพิ่มอีก2'นายกฯ'เผยได้รับรายงานคนไทยในอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย 'ปานปรีย์'ระบุภาพรวมเสียชีวิต 33 ราย ถูกจับเป็นตัวประกัน 18 ราย ย้ำเจรจาปล่อยแรงงานถูกจับ-เร่งอพยพกลับบ้าน ด้าน'กองทัพอากาศ'ขน 145 คนไทยในอิสราเอลกลับถึงไทยเรียบร้อย เตรียมบินต่อ 29 ต.ค.นี้ ขณะที่ร่าง 7 แรงงานไทยถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเช่นกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 ต.ค. อ่านเพิ่มเติม ⮕

Tag: วันออกพรรษาปลัด มท. อ่านเพิ่มเติม ⮕