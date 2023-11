บ่าวสาวสายรักษ์โลก พร้อมใจถ่ายพรีเวดดิ้งกับกองขยะ เพื่อหวังกู้โลก ลดขยะ

ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ 1980 ปริมาณขยะมีอยู่ที่ประมาณ 20 ตันต่อวัน ปัจจุบันมีมากถึง 50 ตันต่อวัน จะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ 1980 ปริมาณขยะมีอยู่ที่ประมาณ 20 ตันต่อวัน ปัจจุบันมีมากถึง 50 ตันต่อวัน จะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

“หลอดเลือดสมองโป่งพอง” มรดก ‘โรค’ ญาติสายตรงโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง เป็นภาวะที่ผนังของหลอดเลือดบางส่วนเกิดการอักเสบหรือเสื่อมสภาพ ทำให้เกิดการบางลงของผนังหลอดเลือดตำแหน่งนั้น เมื่อได้รับแรงดันจากเลือดที่ไหลเวียนอยู่ภายในก็ทำให้เกิดการโป่งพองขึ้นเป็นกระเปาะออกจากผนังหลอดเลือดข้างเคียง ซึ่งอาจขยายขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดการแตกและทำให้เกิดเลือดออกในสมองได้ แม้จะพบได้ไม่บ่อยนักแต่อันตรายมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว นพ.อรรถวิทย์ เจริญศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ระบบประสาท ศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า “โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง แท้จริงแล้วพบได้ไม่บ่อยนัก จากการศึกษาพบว่ามีอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 1-5 อ่านเพิ่มเติม ⮕

'วุ้นเส้น วิริฒิพา' เปิดใจ 'คริส หอวัง' ลาแก๊งนางฟ้า ยอมรับคลั่งรักนิกม์ตอนจบ คุณเรโด้ กับ วุ้นเส้น วิริฒิพา ครบรส คนคลั่งรัก ประสบการณ์สยอง และ ความลับแก๊งนางฟ้าที่หายไป 1 คนเพราะอะไร? เรื่องที่คุณไม่เคยได้ฟังที่ไหน ความรักครั้งใหม่ ยอมรับเป็นคนคลั่งรัก นิกม์อายุห่างกัน 5 ปี 'มนต์รักเอียร์ปลั๊ก...'เธอเล่าเขินๆ กับคุณเรโด้ เรื่องประทับใจรักแรก นิกม์ วุ้นเส้น เขารับเราได้ทุกอย่างแบบที่เราไม่เหนื่อยปรับตัว ชีวิตเราต้องการแค่นี้ และเรื่องความลี้ลับสุดฮอตที่คนชมและแชร์กันมากมาย พระแม่ลักษมี ที่วุ้นเส้นสร้างที่วัดไผ่เงิน พร้อมกับเรื่องผีที่โรงเรียนสุดสยอง 'ที่มาแก๊งนางฟ้ามีคนหายไปเพราะอะไร' คุยแบบนี้ Thairath Talk ที่เดียว อ่านเพิ่มเติม ⮕

'วุ้นเส้น วิริฒิพา' เปิดใจวินาทีหย่า ดิ่งสุดในชีวิต ย้ำไม่มีมือที่ 3ชีวิตไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบ เรามีความสุขกับความทุกข์ คำถามท้าทายของยุคสมัย ผู้หญิงแต่งตัวโป๊คือสาเหตุการก่ออาชญากรรมคิดอย่างไร วุ้นเส้นผู้หญิงที่ถูกสาปเรื่องความรักไม่ให้สมหวัง บทเรียนจากการหย่าร้าง เลิกรา 2 ปี ที่ดำดิ่งอยู่กับความทรมาน สิ่งที่ต้องเผชิญหน้ายากลำบากสุดในชีวิต เรื่องยากที่สุดคือการตัดสินใจว่าจะหย่าร้าง หลังแต่งงานกันมา 4 ปี 'วันที่แต่งงานกัน ไม่เคยมีวันที่เราคิดว่าต้องเลิกกัน การเลิกกันเป็นการตัดสินใจร่วมกัน เราทดลองปรับทุกอย่างแล้ว แต่ในที่สุดก็ไม่ได้...' ย้อนเวลากลับไปได้ อยากไปแก้ไขอะไรไหม เลิกกันเพราะอะไร มือที่ 3 ไม่มีคนนอกใจใช่ไหม คุณเรโด้ถามตรงๆ ไปฟังคำตอบที่ทรงพลัง อยากให้ฟังกัน และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย ที่ไม่เคยพูดที่ไหน คุยแบบนี้ Thairath Talk ที่เดียว วีเจวุ้นเส้น vjwoonsen วุ้นเส้นวิริฒิพา เบอร์ใหญ่ต้องThairathTalk ThairathTalk ไทยรัฐทอล์ก Thairathtalk2023 อ่านเพิ่มเติม ⮕

แฉ 'ป้าตือ สมบัษร' เตี๊ยมคนดังสร้างดราม่าออกอีเวนต์?ใบ้ซะว้าวุ่นเลย! ตอนจบ คุณเรโด้ กับ ป้าตือ สมบัษร เดาสิว่าดาราชื่อผลไม้ทะเลาะหนักเกือบแยกทางกันกับผู้จัดการเป็นใคร? เตี๊ยมไหม ต้นฉบับ เจ้าแม่เตี๊ยมเอาดาราทะเลาะกันเพื่อสร้างกระแสออกอีเวนต์อัปค่าตัว จริงไหม? ความลับห้องลับวิภา 16 เซฟเฮาส์คนดังทะเลาะกัน เมียดาราเลิกสามีมีเมียน้อย ผัวนักร้องเลิกเมียดารา เรื่อง พ.ร.บ.สมรส - หมอดูเซนส์สุดแม่นยำความสามารถพิเศษทายใครทักใครเป็นหงายหลัง และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย คุยแบบนี้ Thairath Talk ที่เดียว ThairathTalk ป้าตือ ป้าตือสมบัษร ไทยรัฐทอล์ก ไทยรัฐทอล์กป้าตือ ตือสนิท เบอร์ใหญ่ต้องThairathTalk Thairathtalk2023 อ่านเพิ่มเติม ⮕

วว. Dow และพันธมิตร เปิดศูนย์ MRF แปรรูปวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงแห่งแรกของไทย พร้อมนำร่อง ลดขยะ สร้างอาชีพ กระจายรายได้ให้ชุมชนกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดระยอง อำเภอบ้านฉาง สถาบันพลาสติก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อ่านเพิ่มเติม ⮕

The 1 ชวนสมาชิกร่วมฉลองเดือนแห่งการครบรอบของ 4 ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล “The 1 Months of Celebration” รับคะแนนสูงสุด 27 เท่าThe 1 ชวนสมาชิกร่วมฉลองเดือนแห่งการครบรอบของ 4 ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล “The 1 Months of Celebration” รับคะแนนสูงสุด 27 เท่า และความพิเศษมากมายบน The 1 APP ที่เดียว! อ่านเพิ่มเติม ⮕