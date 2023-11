บินข้ามเกาะชมพระอาทิตย์ตก'ฟู้โกว๊ก' พัก'เบสท์ เวสเทิร์นฯ'ติดชายหาดสุดฟิน

โดยเกาะแห่งนี้ นอกจากจะมีธรรมชาติอันงดงาม มีหาดทรายสวย น้ำทะเลใสแล้ว ที่นี่ยังโดดเด่นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือ แมนเมด ทั้ง สวนสนุก สวนน้ำ สวนสัตว์ซาฟารี สถานบันเทิง คอมเพล็กซ์ โดยเฉพาะกิจกรรมนั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก ระยะทาง 7,899.9 เมตร จากเกาะใหญ่สู่เกาะเล็กแห่งอุทยานแห่งชาติซันเวิลด์ ฮอนเทิม ซึ่งเป็นไฮไลท์ที่จะต้องไม่พลาดเป็นอย่างยิ่ง

รวมไปถึง “เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ โซนาซี ฟู้โกว๊ก” ที่กำลังเริ่มเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเดินทางมาเที่ยวเกาะแห่งนี้จะต้องแวะเช็คอิน และใช้บริการ โดยสถานที่ตั้งจะอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของเกาะ ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินฟู้โกว๊กประมาณ 10 นาที ติดริมชายหาดลองบีช ซึ่งเป็นแนวชายหาดที่ทอดยาวสวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความเป็นนิยมเป็นอันดับต้น ๆ บนเกาะแห่งนี้ซึ่งรีสอร์ทแห่งนี้ ตกแต่งในสไตล์อินโดจีนร่วมสมัย มีความสงบเป็นส่วนตัว บรรยากาศโอ่โถงหรูหรา...

ขณะที่ในส่วนของวิลล่าที่มีจำนวน 11 หลังนั้น นอกจากจะมีสระน้ำและสวนส่วนตัวแล้ว ยังมีสระว่ายน้ำแบบลากูนยาว 300 เมตรเคียงคู่อยู่ทั้งสองฝั่ง โดยมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ 2 สระบริเวณหลังล็อบบี้ที่มีสไลเดอร์ และสระริมชายหาดที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ของท้องทะเล

ในส่วนของอาหารรีสอร์ทแห่งนี้ มีห้องเอสเซนซ์ ให้บริการอาหารนานาชาติและอาหารท้องถิ่น ทั้งบุฟเฟ่ต์มื้อเช้า อาหารจานพิเศษสำหรับมื้อกลางวันและมื้อเย็น และ ซีวิว สกาย บาร์ บนชั้นดาดฟ้าให้นั่งดื่มด่ำกินลมชมวิวในแบบพาโนรามา รวมไปถึงโอเอซิส พูล บาร์ ติดกับสระริมหาด ขณะที่ซันเซ็ท บีช บาร์ ที่ติดชายหาด ถือเป็นมุมพักผ่อนที่สามารถนั่งจิบเครื่องดื่มรับลมชมวิวชายหาด ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นสุดฟินพร้อมกันนี้ในส่วนของครอบครัว กลุ่มเพื่อนฝูง หรือเป็นคณะที่อยากพักผ่อนในบรรยากาศสงบเป็นส่วนตัว ทางรีสอร์ทมี เบสท์...

