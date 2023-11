บิตคอยน์ดีด 35,460 ดอลลาร์ ยืนเหนือแนวต้านสำคัญ ตอบรับเฟดประกาศคงดอกเบี้ย

ขณะเดียวกันอัลคอยน์อื่นๆก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมานำโดย solana (SOL) เพิ่มขึ้น 16% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน และEther (ETH) ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ตามมูลค่าตลาด เพิ่มขึ้นเกือบ 2%เลเยอร์ 1 เช่น Avalanche's (AVAX), Polkadot's (DOT) และ Near Protocol's (NEAR) เพิ่มขึ้น 6% - 10% ด้านโทเคนการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ที่ปรับตัวลงในเดือนตุลาคม 2566 อย่าง uniswap (UNI) และ aave (AAVE) เพิ่มขึ้น 15% และ 10% ตามลำดับ

