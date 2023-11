บอย ศิริชัย เคลื่อนไหวแล้ว หลังป่วยไข้หวัดใหญ่ ต้องแอดมิทโรงพยาบาล

เนื่องจากก่อนหน้านี้มีอาการป่วย และด้วยการทำงานที่ผ่านมาต้องสู้กับสภาพอากาศฝนตก จึงทำร่างกายทรุดหนักจนต้องเข้า แอดมิทที่โรงพยาบาล และพบว่า กราบขออภัยทางเจ้าภาพและผู้ชมทุกท่านอีกครั้งครับ ที่ไม่สามารถอยู่รับใช้มอบความสุขจนจบการแสดงได้ครับ" ก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความเป็นห่วง คอมเมนต์ให้กำลังใจขอให้หายป่วยโดยเร็ว

ล่าสุด ทางด้าน แอน อรดี และ บอย ศิริชัย ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหว โดยทางด้าน บอย ศิริชัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า "ออกโรงพยาบาลแล้วครับ คืนนี้พบกันเต็มวงหมอลำใจเกินร้อย บอย แอน ที่งานมหากฐิน วัดพระเจ้าใหญ่ซำสูงนะครับ"

ส่วนทางด้าน แอน อรดี ก็เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า "ขอบคุณพระคุณ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น และพี่บี ที่ช่วยประสานงาน และดูแลเราเป็นอย่างดี ขอบพระคุณกระเช้าจากทีม Marketing M150 และขอบคุณกระเช้าจาก รายการคุยแซ่บโชว์ ช่องone31 รวมถึง คุณแตงโมแซ่บเวอร์ ที่มาเยี่ยมและส่งอาหารให้ได้ทานนะคะ ขอบพระคุณทุกๆ ความห่วงใย แอนและพี่บอยได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี ตอนนี้อาการดีขึ้นบ้าง ไม่มีไข้ และยังมีไออยู่ ต้องทานยาและพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง...

