นายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทยยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค

ซึ่งในช่วงเลือกตั้ง 2566 เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) ด้วย ได้แจ้งยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) เป็นที่เรียบร้อยกับทางทั้งนี้ ตามขั้นตอนของกฎหมายหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 27 วรรคสอง กำหนดให้การลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง หรือนายทะเบียนพรรคการเมือง ประกอบกับ กกต.ได้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2565 กำหนดให้การนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานเป็นผู้นำเข้าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพรรคการเมือง ข้อมูลกรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และข้อมูลสมาชิกเฉพาะการบันทึกวันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพกรณีที่สมาชิกยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง และให้พรรคการเมืองนำเข้าข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในแต่ละปี ข้อมูลงบการเงินของพรรคการเมือง ข้อมูลการรับบริจาคของพรรคการเมืองในแต่ละปี และข้อมูลสมาชิก ยกเว้นการบันทึกวันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพกรณีที่มีสมาชิกยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองสำหรับ พรรคไทยสร้างไทย ในการเลือกตั้ง 2566 นั้น ได้ สส. 6 คน แบ่งเป็น ส.ส.เขต 5 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 ค

THAİPBS: เปิดทาง 3 กลุ่มสินค้าเกษตร บินถกเวที FTA -EFTA ต้นพ.ย.กรมเจรจาฯ เตรียมบินถก FTA -EFTA ไทย ต้นพ.ย.นี้ หวังดัน GDP ไทย เพิ่มมูลค่า ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม ภาคบริการ วันนี้ (31 ต.ค.

SİAMRATH_ONLİNE: 'ไทย สมายล์ โบ้ท' เปิดตัวเรือไฟฟ้าใหม่ 9 ลำเพิ่มความถี่รับผู้โดยสารชั่วโมงเร่งด่วนแม่น้ำเจ้าพระยาไทย สมายล์ โบ้ท เปิดตัวเรือไฟฟ้าใหม่ 9 ลำ เพิ่มความถี่รับผู้โดยสารชั่วโมงเร่งด่วน คล่องตัวขึ้นให้บริการได้ทุกสภาวะอากาศแม้ระดับน้ำสูงขึ้น นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทย สมายล์ กรุ๊ป ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในเครือ ทำพิธีมงคลเพื่อเปิดตัวเรือรุ่นใหม่จำนวน 9 ลำ ในรุ่น 19M Electric Catamaran Ferry...

PRACHACHAT: ชาร์ปไทย จับมือ สโคปหลังสวน ยกระดับไลฟ์สไตล์ชาร์ป ไทย จับมือ สโคป หลังสวน ยกระดับไลฟ์สไตล์ด้วย AQUOS XLED TV และ เครื่องฟอก Purefit ชาร์ป ไทย มอบประสบการณ์สุดพรีเมี่ยมด้วยสินค้าเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุด

THAİPOST: พาณิชย์เผยยอดใช้สิทธิ FTA 7 เดือนมูลค่า 4.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐกรมการค้าต่างประเทศเผยตัวเลขการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA ในเดือนมกราคม – กรกฎาคม ของปี 2566 มีมูลค่ารวม 46,183.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับอาเซียนยังครองแชมป์ตลาดที่มีการใช้สิทธิฯ ส่งออกมากที่สุด ตามติดมาด้วยอาเซียน-จีน ไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย อาเซียน-อินเดีย และภายใต้ RCEP มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ รวม 810.

SİAMRATH_ONLİNE: ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์จับมือ ซีพี แอ็กซ์ตร้า เปิดประตู SME ไทย สร้างโอกาสใหม่ สู่ตลาดกัมพูชาซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จับมือซีพี แอ็กซ์ตร้า เปิดประตู SME ไทย สร้างโอกาสใหม่ สู่ตลาดกัมพูชา หลังจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดยบริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในเวที “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค” ซึ่งประเดิมภาคอีสานเป็นที่แรก เพื่อจับคู่ธุรกิจเชื่อม SME ไทย-ตลาดจีนโดยตรง...

SİAMRATH_ONLİNE: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รับรางวัลจากเวที TCCTA Contact Center Awards 2023 ตอกย้ำความมุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รับรางวัลจากเวที TCCTA Contact Center Awards 2023 ตอกย้ำความมุ่งมั่นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า นางสาวอุทัยวรรณ สุขพรรณพิมพ์ ผู้บริหารสูงสุดบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร รับรางวัลประเภทองค์กร The Best Work Flow Contact Center (Under 100 seats) - Bronze Award...

