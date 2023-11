นายกฯ หารือฝ่ายความมั่นคงเร่งอพยพคนไทยกลับเพิ่ม หลังศึกยิว-ฮามาสขยายวง จ่อแจ้งตรงคนไทยพื้นที่เสี่ยง

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งแรก ว่า เรื่องสำคัญที่ได้พูดคุยในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งสื่อบอกว่าใช้เวลาแปบเดียวนั้น ส่วนมากที่คุยกัน ทางนายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการ สมช. ในฐานะรักษาการเลขาธิการ สมช. ได้อธิบายที่มาที่ไปของ สมช.

นายเศรษฐา กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเหตุผลที่พอจะทราบข้อมูลมาว่าที่จะขยายวงไปเพราะเริ่มมีการทำสงครามทางไซเบอร์กับการใช้โดรนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เรื่องนี้จึงทำให้เรามีความเป็นห่วง อาจมีการขยายวงกว้างไปสู่ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงด้วย สำหรับแรงงานไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆ ก็ต้องพิจารณาว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป ส่วนที่อิสราเอล ตอนนี้แรงงานไทยที่แจ้งเจตจำนงกลับมาก็จะหมดแล้ว ไฟล์ทวันนี้ก็ว่างประมาณ 100 กว่าที่นั่ง ฉะนั้น ไม่อยากใช้คำว่าหมดภารกิจของทางรัฐบาล...

สถานการณ์ เพื่อให้เขาตัดสินใจที่จะกลับมาได้ แม้จะไปอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง เรายินดีรับกลับมาได้ ส่วนแรงงานที่ยังไม่ตัดสินใจจะกลับ เราต้องการให้แน่ใจว่าการสื่อสารที่ได้สื่อสารออกไปไม่ผ่านบุคคลที่สอง ซึ่งรัฐบาลจะสื่อสารตรงไปเองว่าความรุนแรงของสถานการณ์เป็นอย่างไร อย่างน้อยพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นั่นจะได้ทราบถึงความรุนแรงของสถานการณ์เองจากรัฐบาล ดังนั้น เดี๋ยวจะมีการคุยกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานเพื่อหารายชื่อ หากมีช่องทางที่จะติดต่อได้ทางโทรศัพท์ก็จะติดต่อไป...

นายกฯ กล่าวว่า ส่วนเรื่องของตัวประกันก็ยังทำงานกันอย่างเต็มที่ ซึ่งตนจะพบปะพูดคุยกับนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.

ผู้สื่อข่าวถามว่า จากสถานการณ์การสู้รบที่ส่อจะขยายวงกว้างไปในระดับภูมิภาค รัฐบาลได้เตรียมรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดอย่างไร นายเศรษฐา กล่าวว่า อันนี้ได้มีการพูดคุยกันในวงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจอยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงทางด้านพลังงาน ได้มีการพูดคุยกับนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.

