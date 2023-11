นายกฯ สั่งเกาะติดสถานการณ์สู้รบในอิสราเอล หวั่นขยายวงกว้าง-รุนแรง

ในส่วนของเหตุผลที่มีการขยายวงสงคราม เนื่องจากมีการทำสงครามด้านไซเบอร์และโดรนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลมีความเป็นห่วงว่า จะขยายวงกว้างไปสู่ประเทศที่ใกล้เคียงด้วย ส่วนในประเทศอิสราเอล ตอนนี้แรงงานที่แจ้งเจตจำนงจะกลับประเทศไทยใกล้จะหมดแล้ว ซึ่งไฟล์ทเดินทางวันนี้มีที่ว่าง 100 กว่าที่นั่ง ดังนั้น ไม่อยากใช้คำว่า หมดภารกิจทางรัฐบาล แต่จำเป็นต้องพูดคุยต่อเนื่องกับแรงงานที่ประสงค์อยู่ต่อว่า สงครามอาจรุนแรงและขยายวงกว้างออกไปได้ หากอยากเดินทางกลับรัฐบาลพร้อมดูแล

ทั้งนี้ พบปัญหาว่า มีแรงงานที่ยังไม่ทราบอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงรายงานว่า มีแรงงานจำนวนหนึ่งที่เดินทางไปโดยไม่ถูกกฏหมาย แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เรื่องที่ใหญ่กว่า ต้องเสาะหาให้ได้ว่า แรงงานเหล่านี้อยู่ที่ไหน และต้องแจ้งข้อมูลให้ทราบว่า สถานการณ์จะมีความรุนแรง เพื่อให้แรงงานเหล่านี้ตัดสินใจเดินทางกลับมาได้ ดังนั้น แม้แรงงานจะไปอย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง รัฐบาลยินดีจะรับกลับมาได้

ส่วนแรงงานที่ตัดสินใจไม่เดินทางกลับ จะต้องให้ความมั่นใจว่า จะสามารถติดต่อสื่อสารได้โดยตรง โดยไม่ผ่านบุคคลอื่น เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบถึงเหตุการณ์โดยตรง อย่างน้อยประชาชนที่อยู่ตรงจุดนั้น จะได้ทราบข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากรัฐบาล ซึ่งเรื่องนี้จะมีการพูดคุยกับกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน เพื่อจัดทำรายชื่อ แล้วติดต่อทางโทรศัพท์ หรือส่งข้อความไปแจ้งว่า สถานการณ์จะรุนแรงขนาดไหนอย่างไร

นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า การช่วยเหลือตัวประกันรัฐบาลจะช่วยเหลือเต็มที่ ซึ่งจะมีการพูดคุยนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รมว.

นอกจากนี้ ได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หากสงครามขยายตัวจะกระทบกับเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านความมั่นคงพลังงาน โดยได้พูดคุยนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงานเมื่อวานนี้ (1 พ.ย.) เพื่อเตรียมเสนอแผนความมั่นคงด้านพลังงาน หากเกิดปัญหาขึ้นย่อมส่งผลกระทบ โดยยืนยันว่า ได้มีการเตรียมพร้อมตั้งรับสถานการณ์อย่างเต็มที่ หากสงครามมีการขยายวงกว้างขึ้น

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POSTTODAY: “เศรษฐา” เตรียมยกหูหาผู้นำอิสราเอลรักษาผลประโยชน์แรงงานไทยนายกฯ ย้ำยังพร้อมอพยพคนไทยในอิสราเอล หวังตัวประกันไทยได้รับการปล่อยตัว - เผยบ่ายนี้ เตรียมต่อสายหารือ 'นายกฯ อิสราเอล' รักษาผลประโยชน์แรงงานไทย

แหล่ง: PostToday | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KOM_CHAD_LUEK: ชัดเจน ผลตรวจ 2 ตายาย โดน 'ลูกสาววางยา' รุนแรง หวัง 'ฮุบสมบัติ' 500 ล้านสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แจ้งผลตรวจเส้นผมตา-ยาย หลังร้อง พจ 'สายไหมต้องรอด' โดน 'ลูกสาวคนเล็กวางยา' ฮุบสมบัติ 500 ล้าน เผย เส้นผมของยาย พบสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAICH8NEWS: 'ธรรมนัส' บอกคุย 'นายกฯ-ภูมิธรรม' แล้ว ปมขัดแย้ง'ไชยา'ให้ข่าว ชี้ไม่มีประเด็นอะไรแล้ว ขู่หากไม่จบจะยึดกรมใหญ่ดูแลเอง'ธรรมนัส' บอกคุย 'นายกฯ-ภูมิธรรม' แล้ว ปมขัดแย้ง'ไชยา'ให้ข่าว ชี้ไม่มีประเด็นอะไรแล้ว ขู่หากไม่จบจะยึดกรมใหญ่ดูแลเอง

แหล่ง: thaich8news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

NATIONTV22: 'โฆษกรัฐบาล' ยัน 'นายกฯ' เร่งกฎหมายสมรสเท่าเทียม ไม่ได้ปาดหน้า 'ก้าวไกล''โฆษกรัฐบาล' ยัน 'นายกฯ' เร่งกฎหมายสมรสเท่าเทียมไม่ได้ปาดหน้า 'ก้าวไกล' ระบุ เป็นนโยบายหลักพรรคเพื่อไทย ตามที่หาเสียง และไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลเสนอ

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

POSTTODAY: “เศรษฐา”ยืนยัน ไม่ยุบ กอ.รมน. ชี้บทบาททหารปรับไปสู่งานพัฒนานายกฯ ยืนยัน ไม่มีความตั้งใจยุบ กอ.รมน.-ไม่อยู่ในนโยบายรัฐบาลชุดนี้ ชมกองทัพเดินหน้า ”หนองวัวซอโมเดล” แบ่งที่ดินทหารให้ประชาชนทำกิน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 25 ธ.ค.นี้

แหล่ง: PostToday | อ่านเพิ่มเติม ⮕

NATIONTV22: 'นายกฯ' เผย 'ไมโครซอฟท์' จ่อลงนาม MOU ไทยกลางเดือนนี้ ใน'การประชุมเอเปค''นายกฯ' เผย 'ไมโครซอฟท์' สนใจลงทุนในไทย พร้อมเตรียมการลงนาม MOU ใน 'การประชุมเอเปค' ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา กลางเดือนนี้

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕