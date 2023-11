นายคือผู้ชนะ! 'เดอะ ร็อก' แต่งเป็น 'เบ็คแฮม' งานนี้แข้งดังถึงกับคอมเมนต์ (ภาพ)

"ผู้ชนะคือ เดอะ ร็อก ผมนึกว่าผมกำลังส่องกระจก คุณดูดีเลยทีเดียว แต่ดูเหมือนคุณอาจต้องใส่เสื้อไซซ์ใหญ่กว่านี้" สำหรับ"เดอะ ร็อก" ถือเป็นนักมวยปล้ำแถวหน้าของ WWE ก่อนผันตัวเข้าสู่วงการภาพยนต์ ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวเปลี่ยนสถานะเป็นซูเปอร์สตาร์ของฮอลลีวูดที่ค่ายหนังอยากร่วมงานด้วย เพราะมันจะการันตีได้ว่าหนังเรื่องไหนที่เจ้าตัวร่วมแสดงเรื่องนั้นจะทำเงินมหาศาลอย่างแน่นอน

SANOOK: จำกันได้มั้ย? ชีวิตวันนี้ของ 'รีเบ็คกา ลูส์' อดีตสาวคนสนิทสุดฉาวของ 'เบ็คแฮม' (ภาพ)ย้อนอดีตไปเมื่อปี 2004 ซึ่งหากแฟนบอลท่านใดที่อายุ 30+ น่าจะยังจำกันได้ดี สำหรับเรื่องฉาวระหว่าง เดวิด เบ็คแฮม ที่ตกเป็นข่าวว่านอกใจศรีภรรยา

MGRONLINELIVE: เปิดกรุพิพิธภัณฑ์ฯ ลุ่มน้ำโขง “ม.แม่ฟ้าหลวง” เก็บรวม-ปริวรรตปั๊บสา ตำรายานับร้อยรอวิจัยต่อยอดเชียงราย - พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดกรุใบลาน-ปั๊บสา หลังลงพื้นที่สำรวจ-รวบรวม พบจารล้านนากำเมืองบันทึกตำรายาโบราณนับร้อยๆ ตำรับ ก่อนเดินหน้าปริวรรตเป็นภาษา-ภาพ สร้างคลังความรู้วิจัยต่อยอดใช้ร่วมการแพทย์ยุคใหม่

SIAMRATH_ONLINE: 'เก้า สุภัสสรา' เสิร์ฟโหมดฮอต นุ่งบิกินีสีหวานโพสท่าบนเรือที่เกาะเต่าดีกรีความแซ่บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับนางเอกสาวสวย 'เก้า สุภัสสรา' ล่าสุด สาวเก้า โพสต์ภาพนุ่งบิกินีสีสันสดใส อวดผิวโอโม่บนเรือขณะที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวsupassra_sp งานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลก์กันรัวๆ ข้อมูล/ภาพ :...

KTNEWSONLINE: ปรับเวลา “ซื้อขายหุ้นไทย” ตอบโจทย์ตลาดทุนแค่ไหนประเด็น “ท็อป ออฟ เดอะ ทาวน์” ในแวดวงตลาดหุ้นไทยที่จะมีการปรับเปลี่ยนเวลา “ ซื้อขายในตลาดหุ้น” ให้เร็วขึ้น หลังมีการพูดถึงประเด็นนี้มาก่อนหน้านี้แต่กลับมาเป็นเรื่องใหญ่หลังนายกรัฐมนตรีสอบถามถึงการดึงเงินลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทยมากขึ้น

SIAMSPORT_NEWS: แฟน เวสต์แฮม ลุ้นหนัก! สื่อเชื่อ ชีคยาสซิม สนซื้อหุ้นขุนค้อนเดอะ ไทม์ส สื่อยักษ์ระบุ ชีค ยาสซิม แห่งกาตาร์อาจสนใจซื้อหุ้นของ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด อีกสโมสรใน พรีเมียร์ลีก หลังไม่ประสบผลสำเร็จในการเทคโอเวอร์ แมนฯ ยูไนเต็ด

SIAMSPORT_NEWS: บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล!10สถิติน่ารู้ก่อนดูหงส์ดวลเชอร์รี่ส์หงส์ข่ม เดอะ เชอร์รี่ส์-เปิด 10 สถิติน่าสนใจเกม ลิเวอร์พูล ไปเยือน บอร์นมัธ ถ้วย คาราบาว คัพ คืนนี้

