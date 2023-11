นายกเศรษฐา ชวนผู้บริหาร Microsoft ลงทุนด้าน AI

จากนั้น ในเวลา 11.35 น. นายกฯ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ช่วงเช้าตนได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุนของบริษัทยักษ์ใหญ่ สำนักไอที และ Microsoft เพื่อเตรียมการที่จะไปพูดคุยกันต่อในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2023 ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

ต่อมา นายกฯ ได้ทวีตผ่านแพลตฟอร์ม X ว่านาย Ahmed Mazhari ผู้บริหาร Microsoft Asia ได้เข้ามาพูดคุยเพื่อเตรียมการในการลงนาม MOU ที่กำลังจะเกิดขึ้นในการเดินทางไปร่วมประชุม APEC ในเมืองซานฟรานซิสโก เนื่องจากทาง Microsoft เห็นศักยภาพในประเทศไทย ทั้งในด้านของความพร้อมของ Clean energy และสิทธิประโยชน์ในการลงทุน

ในการเจรจาดังกล่าว ได้มีการพูดคุยถึงการนำ AI มาเพิ่ม Productivity ของภาครัฐ รวมไปถึงการลงทุนเกี่ยวเนื่อง และการ Upskill โดยเฉพาะ AI Skill ของคนไทย โดยทาง Microsoft เชื่อว่า AI จะทำให้นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลสามารถมี Insights ที่มากขึ้นได้ และสร้าง Impact ให้กับประชาชนได้จริง ๆ

