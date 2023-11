นายกฯ ไม่รู้โรงงานน้ำตาลขู่ปิด

2566 - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีชาวไร่อ้อยเตรียมนัดปิดโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ 5 พ.ย.เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้น้ำตาลลเป็นสินค้าควบคุม ว่า เรื่องนี้ยังไม่รับทราบ เดี๋ยวจะไปคุย

