นักเทรดระดับพระกาฬ Peter Brandt ชี้ ! Ethereum กำลังทำทรงขาขึ้น อาจได้เห็น $2,000

SIAMBLOCKCHAIN: พบเจ้ามือโอน Shiba Inu และ Ethereum รวมมูลค่ากว่า 305,000,000 ดอลลาร์ อย่างกะทันหันได้มีการรายงานจากระบบติดตามบล็อกเชนอย่าง Whale Alert ว่า ได้มีเจ้ามือโอน Ethereum (ETH) และ Shiba Inu (SHIB) มูลค่ารวมกว่า 305 ล้านดอลลาร์

แหล่ง: siamblockchain | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMBLOCKCHAIN: ยังไม่หยุด ! Vitalik Buterin โอน Ethereum มูลค่ากว่า 6.5 ล้านบาท ไปยัง Coinbase อีกแล้วVitalik Buterin ได้เคลื่อนไหวล่าสุดโดยการโอนเหรียญ Ethereum (ETH) 100 เหรียญไปยัง Coinbase สร้างความสงสัยให้ชุมชนคริปโต ซึ่ง Vitalik Buterin

แหล่ง: siamblockchain | อ่านเพิ่มเติม ⮕

NATIONTV22: อุทธรณ์ยืนยกฟ้อง 'สนธิ ลิ้มทองกุล' กับพวก กลุ่มพันธมิตรฯ ปิดล้อมสภาปี 51ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนยกฟ้อง 'สนธิ ลิ้มทองกุล' กับพวกกลุ่มพันธมิตรฯ ปิดล้อมสภาปี 51 ชี้ เป็นการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ ตามหลักอหิงสา และสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

NATIONTV22: 'โรม'ยัน 'ก้าวไกล' ไม่มีเส้นสาย ปมมติพรรค 2 มาตรฐาน ชี้ เป็นความเห็นส่วนบุคคล'โรม'ยัน 'ก้าวไกล' ไม่มีเส้นสาย ปมมติพรรค 'คุกคามทางเพศ' 2 มาตรฐาน ระบุ สส.ตัดสินใจไปตามความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของแต่ละคน ชี้ ทางออกที่ดีที่สุด 2 สส.ต้องแสดงสปิริตลาออก

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: รถรับจ้างป่าตอง ค้าน เอกชน นำรถวิ่งให้บริการในพื้นที่ 40 บาท ตลอดสาย อ้างไม่ถามคนในพื้นที่ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รถรับจ้างป่าตอง ยื่นหนังสือ นายกฯ ป่าตอง จี้ขนส่ง คัดค้าน บ.เอกชน นำรถเข้ามาวิ่ง รับ-ส่ง ผู้โดยสาร ราคา 40 บาท ตลอดสาย อ้างไม่ทำประชาพิจารณ์ ชี้ ทำให้รถติดหนัก และ กระทบผู้ประกอบการเดิมในพื้นที่

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

NATIONTV22: 'นายกฯ' ยัน ไม่ยุบ กอ.รมน. ระบุ ไม่ใช่นโยบายรัฐฯ เมิน 'ก้าวไกล' ล่ารายชื่อ'นายกฯ' ยัน ไม่ยุบ กอ.รมน. ระบุ ไม่ใช่นโยบายรัฐบาลชุดนี้ เมิน 'ก้าวไกล' ล่ารายชื่อ แจง 'พูดด้วยผลงานดีกว่า อย่าไปพูดเรื่องวาทกรรม' ชี้ คุยกองทัพไม่มีเรื่องการเมือง

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕