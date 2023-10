นักเทรดตะลึง! ราคา Bitcoin พุ่งแตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใน อาร์เจนตินา ไนจีเรีย และตุรกี

ในช่วงระหว่างวันที่ 23 ตุลาคมถึงวันที่ 24 ตุลาคม ราคาซื้อ Bitcoin หนึ่งเหรียญได้พุ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาลในสกุลเงินเปโซ (ARS) ของอาร์เจนตินา , สกุลเงินไนรา (NGN) ของไนจีเรีย , สกุลเงินลีรา (TRY) ของตุรกี , สกุลเงินกีบ(LAK) ของลาว และสกุลเงินปอนด์ (EGP) อียิปต์สกุลเงิน NGN และ TRY ร่วงดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 24 ตุลาคม และ 25 ตุลาคม ขณะที่สกุลเงิน ARS ลดลง 0.

จากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปัจจุบัน Venezuelan bolivar สกุลเงินของเวเนซุเอลามีอัตราเงินเฟ้อต่อปีสูงสุดที่ 360% รองลงมาคือ Zimbabwean dollar สกุลเงินของซิมบับเว มีอัตราเงินเฟ้อต่อปีที่ 314% ต่อด้วย pound สกุลเงินของซูดาน ในอัตราเงินเฟ้อต่อปีอยู่ที่ 256% และ ARS สกุลเงิน ของอาร์เจนตินา มีอัตราเงินเฟ้อต่อปีที่ 122%ไนจีเรียเริ่มยอมรับคริปโตมากขึ้น หลังจากที่ธนาคารกลางสั่งห้ามธนาคารท้องถิ่นให้บริการการเทรดคริปโตในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2021 ส่วนในเดือนธันวาคม ปี 2022...

I'm back in my beautiful country, Turkey, after 6 months. Shocked to witness the same goods costing 3–4 times more already. Rents, food, public transport, and more costs skyrocket regularly. High inflation's devastation is real and alarming. headtopics.com

นักเทรดระดับพระกาฬชี้ ! จุดต่ำสุดของ Bitcoin ผ่านพ้นไปแล้ว และราคาอาจแตะ ATH ไตรมาส 3 ปีหน้าราคา Bitcoin อาจพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ภายในช่วงสิ้นปีหน้า แต่นักลงทุน crypto ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ 'Chopfest' อ่านเพิ่มเติม ⮕

Bitcoin จะกลับไปที่ 30,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่?Bitcoin จะกลับไปที่ 30,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่? ราคา BTC ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ Bitcoin Minetrix ก็ได้รับประโยชน์ร่วมด้วยเช่นกัน นอกจากคู่แข่งอย่าง Bitcoin Cash แล้ว... อ่านเพิ่มเติม ⮕

DJI Osmo Pocket 3 ราคา 17,900 บาท กล้องกิมบอลขนาดพกพา เซนเซอร์ 1 นิ้ว CMOSเปิดตัว DJI Osmo Pocket 3 ราคา 17,900 บาท การกลับมาของกล้องกิมบอลขนาดเล็ก ที่อัปเกรดประสิทธิภาพรอบด้าน ที่ใช้งานได้อย่างหลากหลาย อ่านเพิ่มเติม ⮕

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin พุ่ง หลังราคาเหรียญเพิ่มขึ้นอย่างมากในสัปดาห์นี้หลังจากที่ราคา Bitcoin (BTC) ได้พุ่งขึ้นอย่างมากในสัปดาห์นี้ ก็ได้ทำให้ราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin สูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อ่านเพิ่มเติม ⮕

ความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin กับ Nasdaq ติดลบอยู่ในเกณฑ์ต่ำที่สุดในหนึ่งรอบปี สวนทางกับทองคำผลตอบแทนของ Bitcoin (BTC) ในปี 2023 นั้นมีแนวโน้มในเชิงบวกและโดดเด่นเป็นอย่างมาก โดยมูลค่าของ Bitcoin เพิ่มขึ้นกว่า 100% ในปีนี้ สูงกว่าผลตอบแทน Nasdaq อ่านเพิ่มเติม ⮕

จะเกิดอะไรขึ้นหาก Bitcoin Spot ETF ถูกปฏิเสธทั้งหมด?เทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงอย่าง Crypto Tony ได้โพสต์ถามผู้ติดตามของเขาบน X (Twitter) ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาด Bitcoin ถ้าหากว่าการยื่นขออนุมัติ Bitcoin ETF อ่านเพิ่มเติม ⮕