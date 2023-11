นักเรียนสู้ชีวิต สิ้นเดือนอยู่ยังไง พ่อเงินเดือน 5,000 แต่แบ่งใช้เงินทั้งบ้าน 4 คน

โดยครอบครัวของเขา แม่ไม่ได้ทำงาน พ่อทำงานคนเดียว เงินเดือนอยู่ที่ 5,000 บาท ใช้กัน 4 คน สิ่งที่เขาทำได้ก็คือการประหยัด โดยไข่ที่ซื้อมาก็เอามาเจียว แล้วแบ่งครึ่ง เป็นมื้อเช้า และ มื้อกลางวัน และห่อข้าวไปกินที่โรงเรียนด้วยอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดรวมถึงกรอกน้ำไปโรงเรียนด้วย ซึ่งแม่ก็ต้องไปหยิบยืมเงินเพื่อนมาให้ลูกไปโรงเรียนด้วย ซึ่งแม่เขาก็มักที่จะสอนว่าหลังจากที่คลิปของเขาได้ถูกแชร์ออกไป ก็เรียกว่าเป็นคลิปไวรัลที่มียอดเข้าชมมากกว่า 1.

SANOOK: เชิญรับชมภาพด้านใน ให้เช่าบ้านริมน้ำ พื้นที่กว้าง ต้นไม้ร่มรื่น ค่าเช่าแค่ 5,000 บาทเชิญรับชมภาพด้านใน ให้เช่าบ้านริมน้ำ พื้นที่กว้าง ต้นไม้ร่มรื่น ค่าเช่าแค่ 5,000 บาท

THAIPBS: ฝีดาษวานรตายเพิ่ม 1 เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี สัปดาห์เดียวป่วย 24 คนกระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 24 คน รวมผู้ป่วยทั้งหมด 554 คน ขณะที่มีผู้ป่วยเอชไอวีติดฝีดาษวานรเสียชีวิตเพิ่ม 1 คน วันนี้ (31 ต.ค.2566) นพ.

MGRONLINELIVE: SME D Bank คิกออฟสินเชื่อ ‘SME Refinance’ ดอกเบี้ยถูกคงที่ปีแรก 2.99% ลดภาระ ‘เอสเอ็มอี’ ผ่อนหนักเป็นเบา แถมรับ Cash Back อีก 6 หมื่นบาทSME D Bank ผุดสินเชื่อใหม่ “SME Refinance” วงเงิน 5,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ลดต้นทุนการเงิน ผ่อนหนักเป็นเบา หมดห่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น เดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่อง แจงเงื่อนไขสุดพิเศษ ดอกเบี้ยคงที่ ปีแรกเพียง 2.99% ต่อ

KTNEWSONLINE: แบงก์ชาติ คุมเข้ม แอปฯธนาคารล่ม ได้ไม่เกิน 8 ชม.ต่อปี ปรับสูงสุด 5 แสนบาทแบงก์ชาติ คุมเข้ม แอปฯธนาคารล่ม ได้ไม่เกิน 8 ชม.ต่อปี มีโทษเริ่มจากตักเตือน โทษปรับสูงสุด 5 แสนบาท ถ้าไม่แก้ไขเจอปรับรายวัน 5,000 บาท เริ่ม พ.ย. นี้

SANOOK: ธปท. เข้มโมบายแบงก์กิ้งล่มได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อปี โทษปรับสูงสุดครึ่งล้านธปท. เข้มโมบายแบงก์กิ้งล่มได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงในรอบปี มีโทษสูงสุดปรับ 500,000 บาท หากไม่แก้เจอปรับรายวัน 5,000 บาท เริ่ม พ.ย. นี้

KTNEWSONLINE: ธปท.ขู่ 'ปรับ' โมบายแบงก์กิ้งล่มเกิน 8 ชม./ปีแบงก์ชาติเอาจริง คุมเข้มโมบายแบงก์กิ้ง ล่มได้ไม่เกิน 8 ชม.ต่อปี วางโทษปรับสูงสุด 5 แสนบาท หากไม่แก้ไขปรับเพิ่มวันละ 5,000 บาท เริ่ม พ.ย. นี้

