นักเขียน Game of Thrones ร่วมกับนักเขียนอื่น ฟ้องร้อง OpenAI ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์

เป็นเรื่องจนได้ เมื่อนักเขียนนวนิยายแฟนตาซีซีรีส์ Game of Thrones รวมกลุ่มกับ นักเขียน ท่านอื่นฟ้อง OpenAI โดยการร้องเรียนอ้างว่า OpenAI ได้คัดลอกงานของผู้เขียนเหล่านี้เพื่อใช้ในการฝึกเครื่องมือ AI เช่น ChatGPT โดยไม่ได้รับอนุญาต และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ OpenAI ถูกฟ้องร้องจากนักเขียน

เนื้อความในการร้องเรียนกล่าวถึงงานจากเครื่องมือเหล่านี้ว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ, สรุป หรือถอดความจากงานชิ้นอื่น และสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อตลาดงานเขียน นอกจากนี้ยังเสริมอีกด้วยว่าบริษัท AI จะไม่มีโมเตลในการทำงานเลยหากไม่มีผลงานจากนักเขียนเหล่านี้ และซ้ำร้ายเครื่องมือ AI ก็กลายเป็นศิษย์คิดล้างครูด้วยการสร้างผลงานที่มีต้นแบบมาจากงานของอาจารย์ (นักเขียน)...

เครื่องมือ AI อย่าง Chat GPT และ Dall-E ตกเป็นประเด็นในการโต้แย้งและประเด็นทางกฎหมายนับตั้งแต่เริ่มมีชื่อเสียง แต่อย่างที่เราทราบกันดีว่าเครื่องมือประเภทนี้ยังเป็นสิ่งค่อนข้างใหม่ ศาลจึงแทบไม่มีแบบอย่างทางกฎหมายให้ดำเนินการกับเหตุการณ์แบบนี้

หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ เช่น ผู้เขียนบท นักแสดง นักพากย์ นักแสดงตลก ศิลปินดนตรี และนักข่าว ล้วนวิพากษ์วิจารณ์เครื่องมือ AI ในกรณีที่คล้ายกัน และเคสเรื่อง AI นี้ยังเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการนัดหยุดงานของสมาคมนักเขียนและสมาคมนักแสดงในฮอลลีวูดอีกด้วย

เรื่องราวจะจบลงแบบไหน ก็คงต้องติดตามกันต่อไป แม้เครื่องมือ AI อย่าง Chat GPT จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เรา แต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เครื่องมือเหล่านี้สร้างขึ้นมานั้นอยู่บนพื้นที่ประเด็นอันละเอียดอ่อน หวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีบทสรุปที่ลงตัวสำหรับทุกฝ่ายนะ

