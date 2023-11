นักวิจัยเผย แมวมีการแสดงออกทางสีหน้าที่แตกต่างกันถึง 276 แบบ

แมว เป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยจะแสดงอาการเสียเท่าไร ยกเว้นการร้องเรียก แต่อย่างไรก็ตามแมวสามารถแสดงออกความรู้สึกผ่านการกระดิกหาง และยังการทำการแสดงความรู้สึกผ่านสีหน้าได้มากหลายร้อยแบบด้วยกันการแสดงอาการ และความรู้สึกต่างๆ ของน้องแมว ได้ถูกทำการศึกษาใหม่ โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA) โดยทำการตรวจสอบการแสดงออกทางสีหน้าประเภทต่างๆ ที่แมวใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน โดยทีมศึกษาใช้วิธีการบันทึกการแสดงออกทางสีหน้าที่แตกต่างกันได้ทั้งหมด 276 ครั้ง ข้อสงสัยนี้มาจากการเปรียบเทียบกับ ชิมแปนซี ที่มีการแสดงออกทางสีหน้าประมาณ 357 ครั้ง ทำให้นักวิจัยสนใจศึกษา การแสดงออกของแมวทางสีหน้า และยังพบว่าแมวมีการแสดงออกบางอย่างเหมือนกับมนุษย์ จากประวัติศาสตร์ 10,000 ปีที่อาศัยอยู่กับเรา ด้วยการเรียนรู้ และพัฒนาการการค้นพบว่าแมวสามารถแสดงออกจากทางสีหน้า มีจุดเริ่มต้นมาจาก นักวิทยาศาสตร์ และวิจัย Lauren Scott (ลอเรน สก็อต) มักจะไปเยี่ยมคาเฟ่แมวเพื่อการกุศลในแคลิฟอร์เนียตลอดเดือนสิงหาคม และมิถุนายน ซึ่งช่วงเวลานี้ ผู้วิจัยได้บันทึกภาพการแสดงออกทางสีหน้าของแมวประมาณ 194 นาที โดยเฉพาะการแสดงออกทางสีหน้าที่มุ่งเป้าไปที่แมวตัวอื่น จากนั้นลอเรน จึงวิเคราะห์ภาพดังกล่าว และได้รับความช่วยเหลือจาก นักจิตวิทยาด้านวิวัฒนาการ ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาอารมณ์และพฤติกรรมของสัตว์บางชนิด จากการสำรวจนี้ทำให้เหล่านักวิจัย ค้นพบการแสดงออกทางสีหน้าของแมวกว่า 276 แบบ ในเทปการบันทึกที่พวกเขาถ่ายทำ การแสดงสีหน้าของแมวแต่ละตัว ประกอบด้วย การเคลื่อนไหวใบหน้าที่แตกต่างกัน 4 จาก 26 การเคลื่อนไหวที่ในรูปแบบที่ต่างกัน เช่น อ้าปาก รูม่านตาที่กว้าง หรือเล็กลง การกะพริบตา เลียจมูก การเคลื่อนไหวของหนวดเครา และตำแหน่งหู เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว มนุษย์มีการเคลื่อนไหวใบหน้าที่แตกต่างกันประมาณ 44 แบบ และสุนัขมี 27 แบบ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นต่อการศึกษาอย่างเข้มข้น และยังไม่ทราบจำนวนการแสดงออกทั้งหมด โดยผลการวิจัยในปัจจุบันจากการแสดงออกทางสีหน้าที่บันทึกไว้ ประมาณ 45% คิดว่าเป็นมิตร และ 37% มีความก้าวร้าว หรือโกรธมากกว่า โดยที่เหลือ 18% เป็นส่วนผสมที่ไม่ยังไม่ชัดเจนของสถานการณ์ทั้งสองการแสดงออกทางสีหน้าที่เป็นมิตรของแมวบางส่วนมีลักษณะคล้ายมนุษย์ เช่น ปากของน้องแมวขยับไปด้านหลัง และขากรรไกรของมัน และเปิดออกอย่างช้าๆ เพื่อสร้างรอยยิ้ม หรือหัวเราะ คล้ายคลึงกับ ใบหน้าที่ทำโดยคน สุนัข ลิง และสัตว์อื่นๆ นักวิจัยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าแมวพยายามพูดอะไรต่อกันผ่านการแสดงออกทางสีหน้าทั้งหมด แต่พวกเขาหวังว่าการวิจัยของพวกเขาในอนาคต จะสามารถช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง และสถานสงเคราะห์สัตว์ จะสามารถดูแลและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และแมวตัวอื่นๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้นข้อมูล : BBC News

