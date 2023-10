นักวิเคราะห์ Crypto กล่าวว่าเตรียมพร้อมสำหรับการลดลง 50%

ตามที่นักวิเคราะห์ระบุ ตัวบ่งชี้แรกของการล่มสลายที่จะเกิดขึ้นคือความจริงที่ว่าปริมาณการซื้อขายของ TRB ลดลง พวกเขาแสดงสิ่งนี้ในแผนภูมิ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปริมาณที่ลดลงนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางการขึ้นราคาของเหรียญที่ดูเหมือนว่าจะยังคงดำเนินการอยู่สิ่งนี้ให้ความเชื่อมั่นต่อความคาดหวังของนักวิเคราะห์ว่าราคาจะลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักลงทุนที่มีกำไรเริ่มขายเหรียญของตน

นักวิเคราะห์เชื่อว่าราคาของ Trellor (TRB) จะมีการทรุดตัวอย่างน้อย 50% จากระดับปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังไม่ได้มอบให้เฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น พวกเขาอธิบายว่ามีความเป็นไปได้ที่ราคาจะสูงขึ้นต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ราคาจะสูงถึง $135 ถึง $155 แต่ยังคงคาดหวังที่จะเกิดอุบัติเหตุได้

นักวิเคราะห์ Crypto กล่าวว่า Bitcoin อยู่ในระดับพรีเมี่ยมที่สูง แล้วจะซื้อขายได้อย่างไรForex Gold Cryptocurrency อ่านเพิ่มเติม ⮕

นักวิเคราะห์ Bloomberg ชี้! Bitcoin ได้เข้าสู่ตลาดกระทิงแล้ว หลังราคาเหรียญมีรูปแบบคล้ายกับปี 2020Jamie Coutts นักวิเคราะห์คริปโตของ Bloomberg ได้ออกมาโพสต์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X (Twitter) ว่า Bitcoin อ่านเพิ่มเติม ⮕

CEO Bitwise ชี้ ! เม็ดเงิน 1.8 ล้านล้านบาท จะไหลเข้าท่วมตลาด Crypto หาก Bitcoin Spot ETF เปิดตัวCEO ของผู้จัดการกองทุนดัชนี crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Bitwise กล่าวว่า เม็ดเงินจำนวน 5 หมื่นล้านดอลลาร์อาจไหลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์กองทุน Bitcoin Spot ETF อ่านเพิ่มเติม ⮕

Bitcoin เตรียมปรับฐานได้หรือยัง ? นักเทรดเชื่อว่าคำตอบซ่อนอยู่ในเหรียญ PEPEBitcoin ใกล้ที่จะเตรียมปรับฐานหรือยัง ? ผู้สังเกตการณ์ตลาด crypto บางคนเชื่อว่าคำตอบอาจซ่อนอยู่ในการเคลื่อนไหวของราคาเหรียญ memecoin ชื่อดังอย่าง PEPE อ่านเพิ่มเติม ⮕

จะเกิดอะไรขึ้นหาก Bitcoin Spot ETF ถูกปฏิเสธทั้งหมด?เทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงอย่าง Crypto Tony ได้โพสต์ถามผู้ติดตามของเขาบน X (Twitter) ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาด Bitcoin ถ้าหากว่าการยื่นขออนุมัติ Bitcoin ETF อ่านเพิ่มเติม ⮕

ผู้ก่อตั้ง BitMEX เผยอีกหนึ่งปัจจัยที่จะผลักดัน Bitcoin และ Crypto เข้าสู่ตลาดกระทิง ‘เต็มรูปแบบ’Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX กล่าวว่า ปัจจัยหนึ่งที่จะผลักดัน Bitcoin ( BTC ) และ crypto เข้าสู่ตลาดกระทิง 'เต็มรูปแบบ' ไม่ใช่การอนุมัติกองทุน อ่านเพิ่มเติม ⮕